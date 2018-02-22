Yeni sınır kapısı kuruluyor! O ilçeye müjde

Hükümet kaçakçılığı önlemek ve işsizlik sorununu çözmek için sınır ticaretini kolaylaştırmaya hazırlanıyor.

Hükümet Şırnak, Hatay, Kilis ve Kars’ta sınır ticaretini etkin hale getirerek, uyuşturucu kaçakçılığını engellemek, bölgedeki işsizlik sorununu çözmek, bölge halkının kazanç sağlaması için yeni bir adım attı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, sınır ticaretini değiştirmeyi öngören çalışmayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’a sundu. Çalışmaya göre uyuşturucu kaçakçılığı, yasal olmayan benzin, mazot ticaretinin önüne geçilecek. TBMM’de Milliyet’e konuşan Tüfenkci, “kaçağa gidenlerin ölmesini önlemek amacıyla”, Uludere’de sınır kapısı açılması için çalışma başlattıklarını, “sınır ticaretinin uygulamasında değişikliğe gidileceğini” açıkladı.

Uludere’ye kapı

Tüfenkci, “Orada insanlar belli bir kontrol altında ticaret yapsınlar istiyoruz. Kaçakçılığı önlemiş olacağız. Şırnak’taki vatandaşlarımızın Uludere’de, 2017’de açılan Üzümlü gibi bir sınır kapısı talepleri var. Buna olumlu yaklaşıyoruz” diye konuştu.

Sınırdan geçirilecek eşyada kilo sınırlaması olacağını söyleyen Tüfenkci, şunları söyledi:

“Şu andaki mevcut sınır ticaretini ithalat kapsamında belli kesimler yapabiliyor. Biz oradaki esnaf yapsın diyoruz. Şu an belli ürünlere izin verilmiş. Biz diğer ürünlere de izin verilmesini istiyoruz. Sigara, çay, şeker ve petrol ticareti dışında. Günü birlik getirsinler diyoruz. Dükkanlarında satsınlar, başka illerinden gelip oradan alış veriş yapsınlar, orada ürünler ucuz olsun istiyoruz. Örneğin deterjanı kamyona yükleyip İstanbul’a, Ankara’ya gelmesin diyoruz. O bölgede satılsın. Gümrük vergileri sıfır olacak. Mesela Gürcistan’da hayvan ucuz ama biz yasaklamışız. Ta Brezilya’dan getiriyoruz. Gitsin oradan, hayvan alsın diyoruz. Düzenlemeyi gerçekleştirirsek getirecek. Ekonomi Bakanlığı ile birlikte çalışıyoruz.”