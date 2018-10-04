- Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde bir ailenin içinde bulunduğu araç takla attı. Kazada araç bakmak için Afyonkarahisar'a gittikleri öğrenilen aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.Kaza, Burdur-Antalya karayolu Döşemealtı ilçesi Dağbeli mevkiinde bugün saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Afyonkarahisar’dan araç baktıktan sonra Antalya'ya dönen Fatih Çapacı idaresindeki 07 AAB 142 plakalı araç yoldan çıkarak takla atıp şarampole yuvarlandı. Kazada araç içinde bulunan Mehmet (70), eşi Safinaz (70), oğulları Ramazan (48) ile gelinleri Hatice Akpınar (48) hayatını kaybetti. Ramazan Akpınar’ın damadı sürücü Çapacı ise yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.Olay yerine ise çok sayıda jandarma, sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Kazaya ilk müdahale eden Ramazan Bozkurt, arkadaşlarıyla Dağbeli'nde bir restorana geldiklerini, araçlarından indikleri sırada ağır bir fren sesi duyduklarını söyledi. Bozkurt, "Sese doğru baktığımda arabanın sol şeritten sağ şeride geçtiğini ve ardından şarampoldeki dereye devrildiğini gördüm. Aracın çok süratli olduğunu düşünüyorum. Kaza yerine koştuk ve arabayı düzeltip yaralıyı çıkardık. Araçtaki diğer kişilerde yaşam belirtisi yoktu. Hemen ambulansı aradık" diye konuştu.Öte yandan olay yerine gelen ailenin yakınları gözyaşlarına boğuldu.İHA