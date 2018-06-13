Antalya’nın Korkuteli ilçesi’nde buğday ve arpa hasadı başladı.Korkuteli’ne bağlı bağlı ova mahallelerde ilk biçerdöverler tarlaya girmeye başladı. Kış ayında yağışların azlığı nedeniyle boyları kısa olan buğday ve arpalar biçerdöverler tarafından zorda olsa biçiliyor.Korkuteli Ziraat Odası Başkanı Musa Fikri Büyükçetin, “Bazı bölgelerimizde kuraklık ve dolu felaketleri yaşandı. Ama çok şükür ürünü hasat etmeye başladık. Bundan sonraki günlerde de beklenen felaket olmadan, afet olmadan hayırlı uğurlu bir hasat bayramı gerçekleştiririz” dedi.İHA