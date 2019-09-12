Yapay zekanın finans ve siber güvenlik dünyasındaki önemi artıyor

Kaspersky Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Genel Müdürü Amir Kanaan: - "Çoğu kullanıcı, yapay zekanın temel uygulama şekilleri olan davranışsal/bağlamsal analiz veya makine öğreniminin faydaları konusunda ikna olmuş durumda. Rutin işleri algoritmalara bırakt

Yapay zekanın finans ve siber güvenlik dünyasındaki önemi artıyor
TÜRKİYE
G.Tarihi: 12.09.2019 11:20
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Yapay zeka tabanlı yazılımlar finans kurumlarının hizmetlerini geliştirmeye ve müşteri deneyimini artırmaya olanak sağlıyor.

Kaspersky açıklamasına göre, kendi kendine öğrenebilen sistemler; tıp, iş zekası, eğitim ve hatta oyunlar ve sanat gibi birçok alanda insanlara yardımcı olmasının yanı sıra, siber güvenlik ve finans alanında da kullanılıyor.

Yapay zekaya yönelik çeşitli yaklaşımlar bulunuyor. Düşünebilen, yeni şeyler öğrenebilen ve kendi varlığının bilincinde olan makineler henüz mevcut olmasa da bilgisayarların özellikle programlanmadan bazı şeyleri öğrenebilmesini sağlayan yöntemler ve teknolojiler bulunuyor. Bu tür yapay zekaya, son günlerde sıklıkla kullanılan bir terim olan makine öğrenimi adı veriliyor.

Makine öğreniminden büyük ölçüde yararlanabilecek alanlardan biri de finans sektörü olarak dikkati çekiyor. Yapay zeka tabanlı yazılımlar, finans kurumlarının kredi başvuruları için mantıklı karar verebilmelerine yardımcı oluyor. Kendi kendine öğrenebilen sistemler, aralarında sosyal medya ve tarayıcı verileri gibi binlerce değişkeni değerlendirip, özellikle de sağlam kredi geçmişi olmayan kişiler için daha doğru sonuçlar elde edebiliyor. Müşteri deneyimini büyük ölçüde değiştiren unsurlar arasında konuşma robotları ve sanal asistanlar da yer alıyor.
 

- "Müşteri etkileşiminde doğal, sade ve doğrudan deneyimler gerekli"

 

Yapay zeka destekli tahmine dayalı analizler, bankaların her zaman hazır ve kullanışlı ürün ve hizmetlerle müşterilerine yardımcı olmasını sağlıyor. Müşteriler ihtiyaç duydukları hizmeti zaman ve platform fark etmeksizin alabiliyor. Örneğin müşteriler, harcamaları olağan seviyenin üzerine çıktığında bildirim alabiliyor, bankalarının konuşma robotları üzerinden kartlarının kaybolduğunu bildirip anında kapatılmasını sağlayabiliyorlar.

Makine öğrenimi tabanlı siber güvenlik teknolojileri, önceden bilinmeyen zararlı yazılım tehditlerinin tespit edilmesini mümkün kılıyor. İlgili tehdit istihbaratı verilerinden öğrenilenlerle etkili tespit modelleri oluşturuluyor. Makine öğrenimini ilk uygulayanlardan biri olan Kaspersky, ürün ve hizmetlerinin verimli olmasını sağlamak için bu algoritmaları farklı alt sistemlerin farklı katmanlarında kullanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cbot Kurucusu ve Üst Yöneticisi Mete Aktaş, müşteri etkileşimi yaklaşımında bir değişim olduğunu ve insanların doğal, sade ve doğrudan deneyimler aradığını, karşılıklı görüşmenin bunun yeni arayüzünü oluşturduğunu kaydetti.

Karşılıklı görüşme odaklı bankacılığın en doğal, doğrudan ve kolay yola sahip bankacılık olduğu belirten Aktaş,"Konuşma robotları ve sanal asistanlar, kendileri de birer self-service kanalı olsalar da müşterilerin kendi işlerini hallettiği web siteleri ve uygulamaların aksine, bankalardaki müşteri temsilcilerine benzer bir deneyim sunuyor." ifadelerini kullandı.

 

- "Algoritmalar araştırma ve geliştirmeye alan açıyor"

 

Kaspersky Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Genel Müdürü Amir Kanaan da, siber güvenliğin yapay zekanın en fazla etki edeceği teknoloji alanlarından biri olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Çoğu kullanıcı, yapay zekanın temel uygulama şekilleri olan davranışsal/bağlamsal analiz veya makine öğreniminin faydaları konusunda ikna olmuş durumda. Rutin işleri algoritmalara bıraktığımızda araştırma ve geliştirmeye daha fazla alan kalıyor. Böylece müşterilerimize daha iyi bir koruma sunabiliyoruz. Gösterdiğimiz çaba, başarısızlıklarımız ve başarılarımız bize, makine öğrenimini zararlı yazılım tespitinde en etkili hale getirmek için nelerin önemli olduğunu öğretti."

 

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