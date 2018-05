- Uzmanlardan çocuğunuzu sanatla okul öncesi tanıştırın uyarısı



- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Satılmış, “Okul öncesi yıllarda verilen çok yönlü sanat eğitimi ile gelişimleri desteklenen çocukların dış dünyaya bakış açıları değişiyor” dedi.

Memorial Antalya Hastanesi Lara Tıp Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uzman Dr. Ali Satılmış, sanatın çocukların gelişimindeki etkileri hakkında bilgiler verdi.

Çocukların sağlıklı bir gelişim süreci yaşaması için doğduğu andan itibaren görsel ve işitsel sanatlarla ilişki içerisinde olması gerektiğini belirten Satılmış, “Beden sağlığı en iyi şekilde takip edilen, zihinsel ve motor becerilerini geliştirmek için yoğun çaba harcanan çocukların sağlıklı ruhsal yapıya sahip bireyler olması açısından, sanat eğitiminin önemi her geçen gün daha da artmaktadır” dedi.



“Küçük yaşta sanatla tanışan çocuk, kendini daha iyi ifade eder”

Erken çocukluk eğitiminin en önemli amacının hayal gücü eğitimi olduğunu kaydeden Uzman Dr. Satılmış, “Bu yüzden ilk altı yaşta sanat eğitimi, birey açısından vazgeçilmezdir. Anaokulu, çocukların duygu ve düşüncelerini rahatlıkla ifade edebilecekleri ortamı ve malzemeleri sağlayan yer olmalıdır. Okul öncesi dönemde sanat etkinlikleri ile görsel öğelerle tanışan çocuklar ömür boyu karşılaşacakları görsel simgeleri daha hızlı ve daha doğru algılar. Böylece hayatlarının her döneminde duygu ve düşüncelerini gerek metin gerek resim gerek müzik ya da diğer görsel sanatlarla çok daha iyi ifade ederler. Sanat etkinlikleri sayesinde sanat zevki kazanmış çocuk kıyafet seçiminden, odasının rengine, masa düzeninden, yemek sunumuna kadar her şeyde sanatsal zevkini ortaya koyabilir. Çevresine güzel görünmek, çevresinde güzellikler görmek ister. Artık sadece bakmak için değil görmek için bakar. Sanatsal beceriye kavuşan çocuk kendini önemli hisseder. Hayatta neler yapabileceğini görmek, çocuğa güç verir ve onu mutlu eder. Çocuklar oyunla öğrenirler çalışırlar ve moral kazanırlar. Sanat çalışmalarıyla biriken enerjisini faydalı bir aktiviteye harcayan çocuk deşarj olur, daha sakin ve daha huzurlu bir yapıya kavuşur” diye konuştu.



“Okul öncesi dönemde mutlaka sanatla iç içe olmalı”

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Satılmış şöyle devam etti:

“Okul öncesi dönem bireyin belki de özgün düşünme yeteneğinin olduğu tek dönemdir. Sanatsal aktivitelerle geliştirilen özgün düşünme yeteneği keşfetmeye götüren en önemli basamaktır. Doğru bir eğitimcinin elinde sınırlama getirilmeden sanatsal aktivitelerde bulunan çocuğun özgün düşünme yeteneği ve keşf ediciliği önemli derecede gelişir. Çalışmalar; müzik eğitimi alan çocukların almayan çocuklara oranla daha yüksek ders notları, test skorları ve akademik becerileri olduğunu göstermektedir. Bu da onların keşfedici, başarılı ve üretken bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamaktadır. Ayrıca müzik bir kültür aracı olarak düşünüldüğünde çocukların kültürel birikimleri de desteklenmektedir. Müzik aleti çalan çocukların psikomotor gelişim ve koordinasyon yetileri daha fazla ilerlemektedir. Müzik eğitiminin konsantrasyonu arttırması, farklı sembollerin, karışık müzik cümlelerinin doğru olarak algılanması ve ayırt edilmesi çocuk gelişim evreleri ile paralellik göstermektedir ve çocuk gelişiminin vazgeçilmez bir parçası olarak ortaya çıkmaktadır. Müzik ve sanat çocuk için çoğunlukla bir oyundur. Oyunu hayatın önemli parçalarından biri olarak gören çocuk, sanatsal etkinlikleri de bir oyun olarak kabul eder ve keyif alarak çalışır. Çocukların oyun ihtiyacını karşılayacak en iyi sanat yöntemlerinden birisi dramadır.”



“Mutlu çocuğun sırrı aileden geçiyor”

“Sanata meraklı aileler çocuklarının ilk yaşlarından itibaren fikirlerini sanatla ifade etmelerini geliştirebilir.” diyen Uzman Dr. Satılmış, “Çocukların özgürlük alanları ne kadar geliştirirlerse çocuklar o kadar keşfedici olacaktır. Üretken ve gelişken nesiller yetiştirmek için çocukların sanatla olan ilişkilerinin sürdürülebilir olması oldukça önemlidir. Çocukların yatkın oldukları sanat dallarında kendilerini geliştirmelerine olanak sağlamak onların hayatla daha barışık, daha mutlu, daha dingin, ruh sağlığı yerinde bireyler olmasına yardımcı olacaktır.”



