- Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 55'incisi düzenlenecek Türkiye’nin ilk ve en köklü film festivali ‘Uluslararası Antalya Film Festivali’nin yarışma başvuruları başladı. 29 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde yarışmak isteyen uzun metraj filmler için yönetmelik ve başvuru formları, festivalin resmi internet sitesi www.antalyaff.com adresinde yayımlandı.Antalya’yı küresel sinema endüstrisinin merkezlerinden biri haline getirmek, Türk sinemasının dünyaya açılımını desteklemek, sanat değeri yüksek ve nitelikli filmleri sinemaseverlerle buluşturmak için geçen yıl ‘Ulusal’ ve ‘Uluslararası’ kategoriler birleştirilmişti. Bütün filmlerin tek bir kategoride yer alacağı yarışmaya son başvuru tarihi ise 24 Ağustos olarak açıklandı.Yarışma sonucunda; 'En İyi Film', 'En İyi Yönetmen,' En İyi Kadın Oyuncu', 'En İyi Erkek Oyuncu', ‘Jüri Özel Ödülü’, 'Dr. Avni Tolunay İzleyici Ödülü', 'Behlül Dal Ödülü' ile ‘Onur Ödülleri’ olmak üzere toplam 8 kategoride ödül dağıtılacak. ‘En İyi Film’ ise Altın Portakal Heykelciği ve 50 bin Avro para ödülünün de sahibi olacak.İHA