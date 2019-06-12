Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'in araştırmasına göre Türk Hava Yolları, 1,7 milyar doları aşan marka değeriyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da "Türkiye'nin en değerli markası" oldu
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