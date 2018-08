- Antalya’nın Alanya ilçesinde kavurucu sıcaktan bunalan turistler günün stresini çamur banyosu ve köpük partisiyle atıyor.Hava sıcaklığının 35 derece, nem oranının ise yüzde 19 olarka ölçüldüğü Antalya'da tatil yapan turistler havuz ve su parklarını doldurdu. Konaklı Mahallesi’nde hizmet veren SPA merkezinde Isparta’dan özel olarak kayalar arasından çıkan kükürtlü doğal kaynak suyu ile getirilen kil karışımından oluşan özel çamur, turistlerin ilgi odağı oldu. Su parkında havuza girip eğlenen çoğunluğu Rus olan turistler, sıcaklığı 10-15 derece arasında değişen tuz odasında serinleyip, ardından çamur banyosuyla keyifli anlar yaşadı. Vücutlarını çamurla kapladıktan sonra güneşte kurumasını bekleyen her yaştan turist, çamur banyosunun ardından bembeyaz köpükler arasında gönüllerince eğlendi. Bazı turistler şezlonglara uzanarak güneşlenmeyi tercih ederken bazıları da su kaydırağında günün stresini attı.Çamur banyosu yapan Rus uyruklu Ekaterina İvanova, çamur banyosundan sonra kendisini çok iyi hissettiğini aktardı. Otel rehberinin tavsiyesi üzerine buraya geldiği aktaran İvanova, ”Böyle bir tesise ikinci kez geliyorum. Burayı çok beğendim. Tesiste her şey çok güzel ama daha masaj ve Türk hamamını denemedik oraların da çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Burada bize olan ilgi çok güzel bu da bizim çok hoşumuza gidiyor” dedi.Alanya'yı çok beğendiğini söyleyen Moldova vatandaşı Elina Buqayeva buraya tavsiye üzerine geldiğini söyledi. Buqayeva, ”Bize burayı rehberimiz tavsiye etti ve çok beğendik. Daha burada birçok şeyi denemesem de şu an çok güzel gidiyor. İlk defa çamur havuzuna girdim ve çok hoşuma gitti. Buranın insanları da sıcakkanlı, yüzler yüzlü bizlerle ilgilenmeleri hoşumuza gidiyor. İlk fırsatta yine geleceğiz” diye konuştu.Kendisini bembeyaz köpüklerin arasına atan Rus Anastasiya Qlazunova ise tatil için Alanya’ya ilk defa geldiği belirtti. Qlazunova, "Alanya’da keşfedilmeyi bekleyen çok güzel ve enteresan yerler var. Tatilimin ikinci günündeyim, bu ana kadar her şey muhteşem gidiyor. Bu SPA’ya tavsiye üzerine geldim. Bundan önce birçok SPA merkezine gittim ama bu kadar gelişmiş ve zengin bir tesise ilk defa geliyorum” ifadelerini kullandı.Alanya’ya gelen turistlere 10 yıldır hizmet verdiklerine ifade eden Aqua City SPA tesisinin sahibi Ali Orkan, buranın Akdeniz’deki SPA sektörden en büyüklerinden biri olduğu belirterek şunları söyledi:"Tesisimizde yılda yaklaşık 50 bin civarında turist ağırlıyoruz. Türk kültürü ve Türk hamam endüstrisiyle hizmet vermekteyiz. Tesisimizde çok farklı etkinlikler mevcut. Çamur havuzu ve köpük havuzu yabancı misafirlerimizin oldukça ilgisini çekmektedir. Bunun yanı sıra burada savuna, buhar odası, soğuk jakuzi, kar odası, tuz odası, yağmur ormanın gibi değişik hizmetlerimiz var. Son yıllar da inşa ettiğimiz saman terapi odamızı da hizmette sunduk. Bütün misafirlerimizi çok etkinlerle hoşça vakit geçirmelerini sağlıyoruz.”İHA