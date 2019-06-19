Trafoya yıldırım çarptı: 50 kümes hayvanı telef oldu

- Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde elektrik trafosuna yıldırım düşmesi sonucu trafonun yanında bulunan kümesteki 50 tavuk ve horoz telef oldu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde elektrik trafosuna yıldırım düşmesi sonucu trafonun yanında bulunan kümesteki 50 tavuk ve horoz telef oldu.



Kadirli ilçesine bağlı Topraktepe Köyü Tıbıllar Mahallesi'ndeki Buğra Çulha'ya ait çiftliğin yakınında bulunan elektrik trafosuna yıldırım düştü.



Trafonun yakınında bulunan kümesteki 50 tavuk ve horoz, trafonun patlaması sonucu yanarak telef oldu.



Olay yerine gelen yetkililer, zarar tespiti yaparken, telef olan hayvanlar toplanarak gömüldü.



OSMANİYE (AA) -