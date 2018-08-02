- Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı, hava sıcaklığının artmasıyla birlikte kent merkezinde hizmet veren toplu taşıma araçlarında klima kontrollerine yönelik ulaşım denetimlerini arttırdı.Ulaşım denetim ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliğine uymayarak klima açmayan araçlar hakkında Zabıta Daire Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından cezai işlem uygulanıyor. Ayrıca, vatandaşlar tarafından İzleme ve İletişim Merkezine iletilen klima şikayetlerin de titizlikle değerlendirildiği bildirildi.İHA