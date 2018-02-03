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Sürücüler dikkat! Ağır ceza geliyor...

Sürücüler dikkat! Ağır ceza geliyor...
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Sürücüler dikkat! Ağır ceza geliyor...

Egzoz emisyon ölçümü yaptırılmayan veya standartlara aykırı emisyona sebep olanları ağır cezalar bekliyor.



Sürücüler dikkat! Ağır ceza geliyor...

Çevre ve Şehircilik Bilecik İl Müdürü Ömer Bolat, egzoz gazı emisyonu denetimlerinin önemine değinerek, "Egzoz emisyon ölçümü yaptırılmadığının veya süresi içerisinde yenilenmediğinin tespit edilmesi durumunda bin 206 TL, standartlara aykırı emisyona sebep olduğunun tespit edilmesi durumunda 2 bin 423 TL idari para cezası uygulanacaktır. Vatandaşlarımızın konu hakkında gerekli hassasiyeti göstermeleri gerekmektedir" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bilecik İl Müdürü Ömer Bolat, yaptığı açıklamada, Türkiye'de motorlu araçlar hava kirleticilerin başında gelmekte olduğunu belirtti.

 

Bolat, "Özellikle 15 yaş üstü motorlu araçlar daha fazla hava kirliliğine neden olmaktadır. Mevcut araçların yüzde 30'unun 15 yaş üzeri olduğu görülmüş olup bu araçların fenni ve egzoz muayenelerini yaptırmadığı tespit edilmiştir. Özellikle hava kirliliğindeki partikül maddenin en büyük kaynaklarından biri dizel yani motorin kullanan araçlardır. Bu nedenle bu araçların fenni muayene ve egzoz muayenesini aksatmadan yaptırmaları hava kalitesini iyileştirmede önem arz etmektedir. Ülkemizde halihazırda yaklaşık 22 milyon araç bulunmaktadır.

Hava kirliliğine neden olan motorlu araçlara ilişkin bakanlığımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ortak çalışmaları doğrultusunda, emniyetten tüm araçların listeleri alınacak ve listeden egzoz muayenesi yaptırmayanlar tespit edilerek, vatandaşlarımızı o noktada uyaracağız ve zaman zaman da kolluk kuvvetlerimizle birlikte denetim sisteminin daha yaygınlaştırılması için çalışma yapacağız.

11 Mart 2017 tarih ve 30004 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliğinin 13. maddesi kapsamında il müdürlüğümüz Çevre Denetim Görevlileri, il, ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri ve il, ilçe Jandarma Komutanlığı bağlı trafik timleri işbirliği ile egzoz gazı emisyonu ölçümleri ile 01 Ocak 2018 tarihinden önce işlem yaptıranların taşıt egzoz emisyon ölçüm pulu / ruhsatı bulunup bulunmadığı, ölçümlerin süresi içinde yenilenip yenilenmediğine, 01 Ocak 2018 tarihinden sonra işlem yaptıranların yeni sisteme göre (pul ve ruhsat kullanılmayacak) belgelerinin bulunup bulunmadığına ilişkin denetimlerimiz yapılmakta olup; bakanlığımızın ilgili mevzuatı kapsamında 2018 Yılı içerisinde yoğunlaştırılarak devam ettirilecektir.

Yapılacak egzoz gazı emisyonu ile ilgili denetimlerde (5491 Sayılı Kanunla Değişik) 2872 sayılı Çevre Kanununun 20.A Maddesi gereği, egzoz emisyon ölçümü yaptırılmadığının veya süresi içerisinde yenilenmediğinin tespit edilmesi durumunda bin 206 TL, yönetmelikle belirtilen standartlara aykırı emisyona sebep olduğunun tespit edilmesi durumunda 2 bin 423 TL idari para cezası uygulanacaktır. Vatandaşlarımızın konu hakkında gerekli hassasiyeti göstermeleri gerekmektedir" dedi.

KAYNAKİHA
 
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Sürücüler dikkat! Ağır ceza geliyor...
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