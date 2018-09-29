Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - Akhisarspor: 1 (Maç sonucu)

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

Stat: Bahçeşehir Okulları

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Teknik Direktör: Cihat Arslan

- Spor Toto Süper Lig’in 7. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Akhisarpor ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi takımın 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.55. dakikada Efecen Karaaca ceza sahası içinde Eray tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Villafanez’in şutunu kaleci Fatih kurtardı.69. dakikada Lopes'in ayağına rakip yarı sahanın ortalarında sert bir müdahalede bulunan Isaac Sackey, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.82. dakikada Alanyaspor'un hızlı atağında ceza sahasına sokulan Efecan'ın ortasında topla buluşan Fernandes, kaleciyi çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-090+2. dakikada Akhisarspor’un ceza sahasının sol çaprazında kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Bilal'in ortasında ceza sahası Seleznov kafayla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-1Hakemler: Arda Kardeşler xx, Samet Çiçek xx, Osman Gökhan Bilir xxAytemiz Alanyaspor: Ufuk Ceylan xxx, Giorgos Tzavellas xxx, Baiano xxx, Fabrice N'Sakala xxx, Merih Demiral xxxx, Giannis Maniatis xxxx (Taha Yalçıner dk. 88 ?), Isaac Sackey xxx, Ceyhun Gülselam xxx, Papiss Cisse xxxx, Efecan Karaca xxxx (Hasan Ayaroğlu dk. 86 ?) Lucas Villafanez xxx (Junior Fernandes dk. 79 xx)Yedekler: Haydar Yılmaz, Kaan Kanak, Cenk Ahmet Alkılıç, Barış Başdaş, Filipe Augusto, Djalma Campos, Bobo,Akhisarspor: Fatih Öztürk xx, Mustafa Yumlu xx, Kadir Keleş xxx, Caner Osmanpaşa xx, Avdija Vrsajevic xx (Miguel Lopes dk. 46 ?), Adrien Regattin xx (Josue dk. 46 x), Abdoul Sissoko xxx, Elvis Manu xx, Güray Vural xx, Eray Ataseven xx (Bilal Kısa dk. 79 ?), Evgen Seleznyov xxYedekler: Milan Lukac, Dany, Aykut Çeviker, Helder Barbosa, Onurcan Güler, Onur AyıkGoller: Papiss Cisse (dk. 7), Junior Fernandes (dk. 82) (Aytemiz Alanyaspor), Seleznov (dk. 90+2) (Akhisarspor)Kırmızı kart: Isaac Sackey (dk. 69) (Aytemiz Alanyaspor)Sarı kartlar: Avdija Vrsajevic (Akhisarspor), Isaac Sackey, Taha Yalçıner (Aytemiz Alanyaspor)İHA