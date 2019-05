Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan soğan toplamak için Hatay'a gelen mevsimlik tarım işçileri, ramazanda yakıcı güneşin altında ekmek paralarını kazanmaya çalışıyor. Her yıl hasat zamanı yanlarında birkaç parça eşyayla memleketlerinden uzaklara mevsimlik işçilik yapmaya giden ailelerden bazıları, sezonun ilk mesaisi için Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi. Burada çadırlar kurarak konaklayan işçiler, her sabah saat 05.00'te uyanıp soğan tarlasının yolunu tutuyor. Kimi kundaktaki bebeğiyle kimi çocuklarıyla ekmeğinin peşine düşen işçiler, ramazan ayında yüksek sıcaklıklara rağmen var gücüyle çalışıyor. Sabahın erken saatlerinden havanın karardığı vakte kadar soğan tarlalarında toplama, ayırma ve istifleme yapan işçiler, günlük 45-50 liraya ekmek mücadelesi veriyor.- Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan soğan toplamak için Hatay'a gelen mevsimlik tarım işçileri, ramazanda yakıcı güneşin altında ekmek paralarını kazanmaya çalışıyor.Her yıl hasat zamanı yanlarında birkaç parça eşyayla memleketlerinden uzaklara mevsimlik işçilik yapmaya giden ailelerden bazıları, sezonun ilk mesaisi için Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi.Burada çadırlar kurarak konaklayan işçiler, her sabah saat 05.00'te uyanıp soğan tarlasının yolunu tutuyor.Kimi kundaktaki bebeğiyle kimi çocuklarıyla ekmeğinin peşine düşen işçiler, ramazan ayında yüksek sıcaklıklara rağmen var gücüyle çalışıyor.Sabahın erken saatlerinden havanın karardığı vakte kadar soğan tarlalarında toplama, ayırma ve istifleme yapan işçiler, günlük 45-50 liraya ekmek mücadelesi veriyor.- "Güneşin altında çalışmak çok zor oluyor"İşçilerden Ahmet Aytülan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarlalarda çalışmak için memleketi Şanlıurfa'dan ailecek geldiklerini söyledi.Yılın ilk işini Hatay'da soğan tarlasında çalışarak yaptıklarını belirten Aytülan,"İlk geldiğimizde yağmur vardı, çamur vardı, ortalık çok zordu. Buraya gelip kadınlarla birlikte sabahtan akşama kadar çalışıyoruz. Güneşin altında çalışmak çok zor oluyor ama mecburuz memleketten çıkıp geliyoruz çalışmaya." şeklinde konuştu.Mevsimlik işçilikle kazandıkları paralarla tüm yıl geçindiklerini aktaran Aytülan, Hatay'da soğan toplama işi bittikten sonra Amasya, İzmir ve Konya gibi kentlere dağılıp işçiliğe devam edeceklerini anlattı.İşçilerden İbrahim Bilgen ise nisan ayında 60 kişilik ekibiyle Hatay'a çalışmaya geldiklerini söyledi.İşlerinin zor ve meşakkatli olduğunu vurgulayan Bilgen, "Bazı günler hava sıcaklığı 40 dereceye çıkıyor. Öğle saatleri mecburen işi bırakıyoruz, bir iki saat güneşin azalmasını bekliyoruz. Akşama kadar çalışıp çadırımıza gidiyoruz. Çadıra gittiğimizde hazırda yemek yok. Ramazanda zor oluyor. Oruç tutanlar akşamı zor ediyorlar. İşimiz çok zor." diye konuştu.Burhan Efe de tarlalarda çalışan 350 işçinin sorumluluğunun kendisinde olduğunu ifade ederek, "Akşama kadar emeğimiz için çalışıyoruz. Ramazanda zorluğumuz iki katına çıkıyor." dedi.Mevsimlik işçilerden Şehnaz Bilgen de güneş altında çalışmanın zor olduğunu ancak sabrettiklerini belirtti.HATAY (AA) - LALE KÖKLÜ