Şiddetli rüzgar orman yangınlarıyla mücadeleyi güçleştiriyor

Türkiye'de bu yıl en fazla alanın yandığı orman yangınlarında şiddetli rüzgar, ekiplerin müdahalesini güçleştirdi

Şiddetli rüzgar orman yangınlarıyla mücadeleyi güçleştiriyor
TÜRKİYE
G.Tarihi: 20.08.2019 12:11
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Isparta Düğün Salonları

Orman yangınlarında alevlerin yayılmasına neden olan rüzgar, hava araçlarının çalışmasını olumsuz etkileyerek daha fazla alanın zarar görmesine yol açıyor.

Rüzgar, helikopterlerin istenilen bölgeye su bırakmakta zorlanmasına sebep olurken, küçülen alevlerin tekrar büyümesinde etkili olabiliyor.

İzmir'de 18 Ağustos pazar günü saat 13.00 sularında başlayan orman yangını, hızı zaman zaman saatte 70 kilometreye ulaşan rüzgarın etkisiyle büyüdü. Karabağlar ilçesinin Tırazlı Mahallesi civarında başlayan yangın, önce 20, ardından 100, daha sonra da 500 hektarlık alana yayıldı. Büyüyen yangın, komşu ilçeler Menderes ve Seferihisar'a ulaştı, böylece üç ilçedeki ormanlık alanlarda etkili oldu.

Ekiplerin gece gündüz mücadele ettiği yangın nedeniyle Seferihisar'ın Eski Orhanlı, Menderes'in Bahçecik ve Kuyucak mahalleleri tahliye edildi. Riskin ortadan kalktığı yerlerde vatandaşlar, evlerine döndü.

Yangınla mücadele çalışmalarını ilk günden bu yana bölgede takip eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı açıklamada, helikopterlerin şiddetli rüzgar nedeniyle zorlandığını vurguladı.

Yaklaşık 46 saattir süren yangına 20'ye yakın helikopter ile çeşitli bölgelerden arazözler, itfaiye ekipleri ve orman işçileri müdahale ediyor.

Yangın, etkili olduğu alan bakımından, bu yılın en büyük yangını oldu.

Karabağlar'daki yangınla aynı saatlerde başlayan İzmir'in Urla ilçesine bağlı Yağcılar ve Demircili mahalleleri arasındaki orman yangını da şiddetli rüzgarla büyüdü. Yoğun duman nedeniyle Demircili Mahallesi tahliye edildi. Alevler, yoğun çaba sonucu aynı gün akşam saatlerinde kontrol altına alındı.

Muğla'daki yangında da rüzgar etkili olmuştu

Muğla'da 10 Temmuz'da çıkan ve yaklaşık 400 hektar alanın zarar gördüğü yangında da şiddetli rüzgar olumsuz rol oynadı.

Dalaman'a bağlı Karaağaç Mahallesi'nde başlayan yangın rüzgarla büyüyerek, Fethiye ilçesine sıçradı.

İki günlük çalışma sonunda kontrol altına alınabilen orman yangını, üçüncü gün söndürülebildi.

Diğer büyük yangınlar

Bu yıl başta İzmir, Muğla, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale olmak üzere çeşitli illerde alevler tehlike yarattı.

Mardin'in Midyat ve Nusaybin ilçeleri arasında 28 Temmuz'da ormanlık alanda sabah saatlerinde çıkan yangın akşam kontrol altına alındı. Yaklaşık 200 hektarlık tarım ve orman alanı zarar gördü.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Behramlı köyü yakınlarında 10 Ağustos'ta çıkan orman yangını da rüzgarın etkisiyle büyüdü. Gece başlayan yangın sabah saatlerine kadar sürdü. Çevre il ve ilçelerden gelen ekiplerin yanı sıra çevre köylerin sakinleri de söndürme çalışmalarına yardım etti. Yangın yaklaşık 100 hektarlık alanda etkili oldu.

Balıkesir'in Marmara ilçesinde 12 Ağustos'ta çıkan yangın, 10 saat süren çalışmalar sonucu kontrol altına alınabildi. Alevler nedeniyle 3 ev ve jandarma lojmanları zarar gördü, yaklaşık 60 ev tahliye edildi. Ayrıca 4 itfaiye eri ve bazı vatandaşlar dumandan etkilendi, bazı hayvanlar da telef oldu. Alevler nedeniyle yaklaşık 80 hektarlık alan zarar gördü.

İzmir'de 4 gün süren yangın

İzmir'de son 10 yılda iki büyük ormanı yangını çıktı.

Menderes ilçesinde 1 Temmuz 2017'de çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Menderes'in turistik beldesi Gümüldür'e ulaşması Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin kritik müdahalesiyle engellenen alevler ancak 4 gün sonra kontrol altına alınabildi. Yangında yaklaşık bin hektar ormanlık alan zarar gördü.

Rüzgar nedeniyle müdahalenin güçleştiği büyük yangınlardan biri de İzmir'in Seferihisar ilçesiyle Doğanbey Körfezi arasında 10 Ağustos 2009'ta çıktı. Yaklaşık 700 hektarlık alanın etkilendiği yangın 17 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

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