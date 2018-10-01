- Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 55. Uluslararası Antalya Film Festivali'nde 'Sezen Sokakta' belgeseli seyirci rekoru kırdı.Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 55. Uluslararası Antalya Film Festivali dün gece özel bir belgesel ve konsere ev sahipliği yaptı. Fizy sponsorluğunda çekilen, yönetmenliğini Bedran Güzel’in yaptığı, senaryosunu ünlü müzisyen Erkan Güleryüz’ün yazdığı ‘Sezen Sokakta’ belgeseli, Cam Piramit’i dolduran yaklaşık 2 bin kişiye unutulmaz saatler yaşattı. Belgesel, festival kapsamında bugüne kadar en geniş seyirci katılımıyla gerçekleştirilen gösterim olarak Türkiye rekoru kırdı.Türkiye’nin farklı bölgelerinde çekilen belgeselde halen sokakta sanatını icra eden müzisyenler, kariyerinin bir kısmında yolu sokaktan geçen müzisyenler ve Sezen Sokak’ta için sokağa çıkan profesyonel müzisyenler yer aldı. Sanatın gücü ve müziğin huzur dolu yanını perdeye aktaran belgeselde Sezen Aksu’ya ait 10 şarkıyı seslendirildi. Gecenin sonunda belgeselde yer alan müzisyenler ve Erkan Güleryüz unutulmaz bir konser verdi.Konser, İstiklal Caddesi’nde darbukasıyla müzik yapan 13 yaşındaki Sercan Gider’in muhteşem solo performansıyla başladı. Erkan Güleryüz ile belgeselde yer alan sokak sanatçıları Ateş Band, Kuan, Alper Kargın Flamenco Dörtlüsü, Fransız müzisyen Elenonore Fourniau ve Vapurdaki Kız; konserde Belalım, Vazgeçtim, Onu Alma Beni Al, İkinci Bahar, Geri Dön, Yanmışım Ben gibi Sezen Aksu klasiklerini seslendirdi. Gencer Savaş Bandosu ise şovlarıyla geceye damga vurdu.Hazırlıklarına yaklaşık yaklaşık 1,5 sene önce başlanan 'Sezen Sokakta' belgeselinin çekimleri, Sümela Manastırı’ndan Kapadokya’ya, Beyoğlu’ndan Eskişehir’e Türkiye’nin birçok farklı noktasında; son çekimleri ise Sezen Aksu'nun evinin de bulunduğu Kanlıca’da gerçekleştirildi.İHA