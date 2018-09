Uluslararası Serbest Dalış ‘Kaş Başka’ açık yarışlarında Derya Can ve Rüstem Derin'den yeni rekor daha geldi.Antalya’nın Kaş ilçesinde yapılan TSSF 2. Uluslararası Serbest Dalış ‘Kaş Başka’ Açık Yarışları’nda sabit ağırlık çift palet kategorisinde, milli sporcu Derya Can 73 metreye dalarak yeni bir Türkiye rekoru daha kırdı. Kaş Belediyesi İnceboğaz Sosyal Tesisleri açıklarında gerçekleşen ikinci gün yarışlarda, sabit ağırlık çift palet kategorisi kadınlarda milli dalgıç Derya Can, 73 metreye dalarak yeni bir Türkiye rokuru kırdı. Bugün yapılan yarışlarda ilk rekor 72 metreye dalan milli sporcu Şahika Ercümen’den geldi. Ardından Derya Can 73 metreyle yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu. Derya Can, geçen yıl bu kategoride 70 metreye daldı. İlk gün gerçekleşen yarışlarda da ağırlıklı mono palet kategorisinde Derya Can, 82 metreye dalarak Türkiye rekoru kırdı. Sabit ağırlık çift palet kategorisi erkeklerde Rüstem Derin, 75 metreye dalarak Türkiye rekorunu elde etti. Geçen yıl yapılan yarışlarda aynı kategoride Mehmet Can Arıkök, 73 metreye daldı.İp destekli sabit ağırlık kategorisi erkelerde Slovenyalı Samo Jeranko 98 metreye dalarak, kadınlarda İtalyan Alessia Zecchini 90 metre dalışıyla dünya rekoru kırdı.İHA