- Antalya’nın Manavgat ilçesinde safari tur otobüsünün çarparak altına aldığı yaşlı kadın ölümden döndü.Edinilen bilgiye göre, Manavgat’ın Side Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda Belya H.T.’nin kullandığı 07 LEJ 17 plakalı safari tur otobüsü yolun karşısına geçmeye çalışan 65 yaşındaki Perihan G.’ye çarptı. Yaşlı kadın çarpmanın etkisiyle otobüsün altında kaldı. Otobüsün çarptığı ve üzerinden geçtiği yaşlı kadın bulunduğu yerden çıkarıldıktan sonra ambulansla Side Özel Anadolu Hastanesine kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu bildirilen Perihan G.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.İHA