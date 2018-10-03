Raylı Sistem’de Hedef: 120 bin yolcu

Raylı Sistem’de Hedef: 120 bin yolcu
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Isparta Düğün Salonları

  - 3. Etap Raylı Sistem’de günlük 80 bin olan yolcu taşıma kapasitesi, 120 bine çıkacak   
 - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel:   
 -“Bu peyderpey aratacak. Kapasite 250 bin kişiyi taşımaya müsait”   
  
 
- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel 3. Etap Rayı Sistem Projesi'nde günlük 80 bin olan yolcu taşıma kapasitesini 120 bine çıkacaklarını söyledi. Türel, Antalyalıların imkan sağlaması doğrultusunda 2019’dan sonra 4. Etapta Antalya’da metro olabileceğinin müjdesini vererek, “Metro çalışması için, Ulaştırma Bakanlığı tarafından tüm izinler alındı” dedi.   
 Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kepez Santral Kentsel Dönüşüm Projesi incelemesinin ardından, 3. Etap Raylı Sistemi Proje alanını denetledi. En büyük raylı sistem proje şantiyesinde olduğunu ifade eden Başkan Türel, projenin hızlı bir şekilde ilerlediğini söyledi. Türel, “11.1 raylı sistemi 1 buçuk senede dünyada en hızlı biten raylı sistemi. Avrupa yatırım bankası krediyi en kısa zamanda sonuca götüren bize, hediye dahi vermeyi düşünmüştü. 2’nci dönemde EXPO Projesi ele aldık. Prestij projeydi, 18 kilometrelik hattı 5 buçuk ayda bitirdik” dedi. 
 
“Bir ilke imza attık” 
 3. Etap hattını yapan firma ihalesinin, belediye tarafından Dünya Bankası finansmanı sağlanarak, hazine garantisi istenmeden yapıldığını belirten Türel, bir ilke imza attıklarını kaydetti. Şuanda inşaatın hızla devam ettiğini dile getiren Türel, “25 kilometre hattı, etap etap yapıyoruz. 1. Etap depolama alanından Otogara kadar, sonra üniversite önünden Meltem’e kadar. 3. Etabımızda da Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Işıklar’a kadar devam eden nostaljik hattını söküp, komple yenilemiş olacağız. 3. Etabı üniversite kampüsü önünden Meltem’e ve devamında Işıklar’a giden hattımızı 2019 Mart seçimlerinden sonra planladık, diğer 2 hattı ise Mart seçimlerden önce yapacağız. Kendi rekorlarımızı kırmaya çalışacağımız bir inşaat süreci yaşıyoruz. İnşaat Mayıs ayı gibi başladı. 5 aydır hızla devam ediyor. İlk etabı Aralık-Ocak gibi tamamlayacağız. Kalanını seçimlere yetiştirmeye çalışacağız. Otogara olan bölümde ray kazı çalışması tamamen bitti.” 
  Başkan Türel, hat üzerindeki ağaçların söküldüğünü kesilmediğini ve tek bir ağaç yaprağına bile dokunulmadığının altını çizdi. 
 
“Kapalı yol kalmayacak” 
 3. Etap için ilk etapta 20 araç alarak süreç içinde 40-50’ye çıkaracaklarını ifade eden Menderes Türel, “Kur farkından firma ile dolayı sözleşmemizi sonlandıracağız. Ekim sonuna kadar yol kapama işlemimiz kalmayacak. Kapalı yol kalmayacak. Bu yıl sonuna ilk etabı tamamlamaya çalışıyoruz. Seçimlere kadar da üniversite kampüsüne kadar yetiştirme gayretine getireceğiz. Ondan sonraki hatta 2019 Mart’ından sonra başlayacak. Konyaaltı Caddesi’nden Işıklar’a kadar arabalar ile birlikte gidecek” dedi. 
 
 Hedef: 120 bin yolcu 
 Hedeflenen yolcu taşıma kapasitesinden bahseden Türel, şuanda 80 bine yakın yolcu taşıdıklarını, bu sayının 120 bin olmasını hedeflediklerini söyledi. Türel, “Bu peyderpey aratacak. Kapasite 250 bin kişiyi taşımaya müsait” diye konuştu. 
 
“Antalyalılar ve genel merkez isterse, Antalya’ya hizmet etmeyi borç biliriz” 
 Antalyalıların imkan sağlaması doğrultusunda 2019’dan sonra 4. Etapta Antalya’da metro olabileceğinin müjdesini veren Türel, “Metro çalışması için, Ulaştırma Bakanlığı tarafından tüm izinler alındı. Büyük Liman’dan Kundu’ya kadar, bir ayağı da Varsak’a gelecek. Böylelikle metronun nerelere geleceği belli. Antalyalılar yeniden görev yapmamıza imkan sağlarsa yapılır. Böyle bir projeyi Antalya’da yapmamızı isterlerse biz hizmetkar oluruz.” 
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanı Hülya Atalay ise, raylı sistemin teknik detaylarını hazırlanan sunumda anlattı. 
 
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İHA                         
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