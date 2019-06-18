Mersin'in Erdemli ilçesinde bir apartmanın girişinde oyuncakların arasında görülen yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.Erdemli ilçesine bağlı Alata Mahallesi'ndeki 5 katlı Gül Apartmanı'nın girişinde çocukların oyuncakları arasında yılan gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yılanı yakaladı.Yılan ekipler tarafından doğaya salındı.MERSİN (AA) -