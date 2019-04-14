Kahramanmaraş'ta otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Murat Ejderha'nın kullandığı 46 PH 633 plakalı otomobil, Hacı Mustafa Mahallesi'nde Ahmet Kaplı yönetimindeki 31 EF 081 plakalı kamyonetle çarpıştı.Kazada otomobil sürücüsü ile Elife (31), Fatma Nur (12), Abdülsamet (9), Mehmet Emin (7) ve Enes (1) Ejderha yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.KAHRAMANMARAŞ (AA) -