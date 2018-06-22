Antalya’nın Manavgat ilçesinde park halindeki aracı çaldığı belirlenen şüpheli yakalandı.Edinilen bilgiye göre, 15 Haziran gecesi Manavgat Bahçelievler Mahallesi Antalya Caddesinde bir işyerinin önünde park halindeki S.D.’ye ait 07 LBM 32 plakalı araç çalınmıştı. Polis olayla ilgili çalışma başlatırken araç 4 gün sonra Sorgun Mahallesinde terkedilmiş olarak bulunmuştu. Hırsızlık olayı ilgili tüm güvenlik kameralarını inceleyen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlileri olayın şüphelisinin S.K. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan S.K. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.İHA