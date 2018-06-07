', 'auto'); ga('send', 'pageview');
Isparta yaş pasta siparişi

Otel terzisinin feci ölümü

Otel terzisinin feci ölümü
TÜRKİYE
G.Tarihi: 07.06.2018 10:29
0
Isparta Düğün Salonları
  - Otel terzisinin feci ölümü 
  - Antalya’da bir otelin terzisi park halindeki servis midibüslerinin arasında sıkışarak hayatını kaybetti 
 
- Antalya’nın Kemer ilçesinde çalıştığı otelin personel servislerinin arasında sıkışan bir kişi hayatını kaybetti.   
  Edinilen bilgiye göre, Kemer’in Kiriş Mahallesi Sahil Caddesi’nde bulunan 5 yıldızlı bir otelde terzi olarak çalışan 57 yaşındaki Şeref Kösemek, dün akşam saatlerinde mesai bitiminde arkadaşlarıyla birlikte otelin karşısında park halinde olan servis midibüslerinin bulunduğu yere geldi. Şeref Kösemek, park halindeki iki midibüsün arasında sigara içerek hareket saatini beklerken, iddiaya göre önde duran 07 CLP 90 plakalı midibüse giren otel personeli Hüseyin A. (21) klimayı çalıştırmak istedi. Genç adam klimayı çalıştırmak isterken motor çalışınca, geri vitese takılı olan araç aniden hareket etti ve Şeref Kösemek otobüsle arkada duran 07 GKL 90 otobüsün arasında sıkışarak ağır yaralandı. Araç içinde ve dışında servislerin hareketini bekleyen otel personeli, iki araç arasına sıkışmış arkadaşlarının durumunu görünce şok geçirdi. Otobüslerin ayrılmasıyla yere yığılan otel terzisi olay yerine gelen ambulansla Kemer’deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kösemek hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 
  Kazaya neden olan Hüseyin A. ise polis tarafından gözaltına alındı. Kösemek’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu gönderildi. 
  Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. 
 
AW413251_01AW413251_02AW413251_03


İHA
                                         
Yazdır
ISPARTA HABER
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta’ya uyuşturucu getiren 2 İranlı havalimanında yakalandı
SDÜ TBMYO’dan belgesel ve kısa film gösterimi ile fotoğraf sergisi
Isparta'da mutfak yangını!
Isparta’da 3,5 büyüklüğünde deprem
Isparta Davraz’a doğal park inşa ediliyor
Isparta Defterdarlığından Önemli Duyuru!
Piyango yine Isparta’ya vurdu
Otobüsteki yolcunun kulaklığından eroin çıktı
Isparta’da çilek yüklü tır devrildi: 1 yaralı
SDÜ, ülke genelinde en fazla proje desteği ve bütçesi alan üniversite oldu
Burdur Valisi Şıldak’tan Isparta Valisi Günaydın’a ziyaret
Şehit Aileleri ve Gaziler iftarda buluştu
TED ISPARTA KOLEJİ SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ: ACCESS 8
TED ISPARTA KOLEJİNDE GÖRKEMLİ BİR MEZUNİYET TÖRENİ
Isparta’da ‘tefecilik’ ve ‘tehdit’ suçlarından aranan şahıs yakalandı
Isparta'da öğrenciye halk otobüsü müjdesi
ISPARTA'DAN BAYIRBUCAK'A GIDA YARDIMI
GÜNAYDIN TARİH VERDİ ISPARTA'DA AÇILIYOR!
ISPARTA'DA TRAFİĞE KAPALI YOL UYARISI
BAYRAM ŞEKERLERİ ÖNDER ŞEKERLEME'DEN
ISPARTA'DA TARİHİ MÜZE EVİ DİKKAT ÇEKTİ
Isparta'da CHP'den sessiz yürüyüş
Isparta’da 4.kez ölmek istedi ama...
5 bin kilometre yol katederek Isparta'ya ulaştı
ISPARTA'DA BU AVM'DE BAYRAM KAMPANYASI!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
En az yakıt tüketen araçlar 2018En az yakıt tüketen araçlar 2018
ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018
Türkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'daTürkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'da
Beyin yakan bulmacalarBeyin yakan bulmacalar
ISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELERISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELER
Atlı timin kadın süvarileriAtlı timin kadın süvarileri
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En az yakıt tüketen araçlar 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018Türkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'daBeyin yakan bulmacalarISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELERAtlı timin kadın süvarileri
ISPARTA GÖZ HASTANESİISPARTA İÇ GİYİMISPARTA PVC BayileriISPARTA OTO EKSPERTİZisparta perdeISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Son dakika! Isparta'da koca dehşeti Son dakika! Isparta'da koca dehşeti 31 Mayıs 2018
Isparta'da öğrenciye halk otobüsü müjdesiIsparta'da öğrenciye halk otobüsü müjdesi05 Haziran 2018
GÜNAYDIN TARİH VERDİ ISPARTA'DA AÇILIYOR!GÜNAYDIN TARİH VERDİ ISPARTA'DA AÇILIYOR!05 Haziran 2018
ISPARTA'DA 4. ''YER GÖK GÜL' EBRU SERGİSİISPARTA'DA 4. ''YER GÖK GÜL' EBRU SERGİSİ03 Haziran 2018
Isparta Güneykent gül bahçelerinde muhteşem tanıtım!Isparta Güneykent gül bahçelerinde muhteşem tanıtım!02 Haziran 2018
SDÜ Hastanesi Isparta'da bir ilki başardıSDÜ Hastanesi Isparta'da bir ilki başardı01 Haziran 2018
GÜNEYKENT ISPARTA HALISINI YAŞATIYOR!GÜNEYKENT ISPARTA HALISINI YAŞATIYOR!31 Mayıs 2018
Isparta’da çilek yüklü tır devrildi: 1 yaralı Isparta’da çilek yüklü tır devrildi: 1 yaralı 06 Haziran 2018
Benzin ve motorine büyük indirim! Benzin ve motorine büyük indirim! 02 Haziran 2018
İftarda eşini bıçaklayan koca ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ten adliyeye sevk edildi İftarda eşini bıçaklayan koca ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ten adliyeye sevk edildi 01 Haziran 2018
Emekliye maaş ödemesi başladıEmekliye maaş ödemesi başladı01 Haziran 2018
Bakanlık duyurdu! 18 bin kişi alınacakBakanlık duyurdu! 18 bin kişi alınacak31 Mayıs 2018
ISPARTA'DAKİ ÖĞRENCİLER BU TARİHE DİKKAT!ISPARTA'DAKİ ÖĞRENCİLER BU TARİHE DİKKAT!01 Haziran 2018
ISPARTA’DA BAYRAMLIK GİYİM ALIŞVERİŞİ FIRSATIISPARTA’DA BAYRAMLIK GİYİM ALIŞVERİŞİ FIRSATI02 Haziran 2018
Temel Karamollaoğlu Isparta'da konuştu... Temel Karamollaoğlu Isparta'da konuştu...03 Haziran 2018
Isparta'da herkes bunu konuşuyordu ve Bilgiç'ten açıklama geldi...Isparta'da herkes bunu konuşuyordu ve Bilgiç'ten açıklama geldi...02 Haziran 2018
Emekliye ikinci gelir müjdesiEmekliye ikinci gelir müjdesi02 Haziran 2018
Memura 3 zam birdenMemura 3 zam birden04 Haziran 2018
Isparta’da 4.kez ölmek istedi ama...Isparta’da 4.kez ölmek istedi ama...05 Haziran 2018
BAYRAM ŞEKERLERİ ÖNDER ŞEKERLEME'DENBAYRAM ŞEKERLERİ ÖNDER ŞEKERLEME'DEN05 Haziran 2018