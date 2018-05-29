Muratpaşa Belediyesi, kendi üretimi çöp konteynerlerini Türkiye’ye satıyor. Nevşehir’in Avanos Belediyesi, 57 bin 750 TL’lik ilk alımın ardından 27 bin 500 TL’lik ikinci bir alım daha yaptı.Muratpaşa Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü atölyesinde ürettiği ve Türk Patent ve Marka Kurumu’nca faydalı model patentine verilen yeraltı çöp konteyner sisteminin belediyelere satışına devam ediyor.Daha önce Gazipaşa Belediyesi’ne 79 bin TL, Korkuteli Belediyesi’ne 6 bin, Konya’nın Çumra Belediyesi’ne 7 bin TL’lik satış gerçekleştirilen Muratpaşa Belediyesi Avanos Belediyesi’ne 57 bin 750’lik ilk satışın ardından ikinci siparişini de gönderdi. Avanos Belediyesi’nin 27 bin 500 TL’lik ikinci alımı tır’lara yüklenerek yola çıktı.Muratpaşa Belediyesi, satışların yanı sıra 19 bin 850 TL tutarındaki yeraltı ve yer üstü konteyneri e kardeş kent Girne’ye hediye ederken bu hafta içinde Isparta’nın Aksu Belediyesi’ne de Kardeş Kent protokolü çerçevesinde 20 konteyner hediye edecek.İHA