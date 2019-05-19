Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Adana'da düzenlenen törenle kutlandı.Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Osmaniye'de düzenlenen törenle kutlandı. Etkinlikler kapsamında öğrenciler tarafından gösteriler sunuldu.Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Osmaniye'de düzenlenen törenle kutlandı. Etkinlikler kapsamında öğrenciler tarafından gösteriler sunuldu.