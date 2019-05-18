Mevsimlik işçileri taşıyan traktörün römorku devrildi: 7 yaralı
- Kahramanmaraş'ta mevsimlik işçileri taşıyan traktörün römorkunun devrilmesi sonucu yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, mevsimlik işçilerin bulunduğu römorkun, traktörden ayrılarak devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Yusuf K'nin kullandığı 46 EP 639 plakalı traktörün römork pimi, Çoğulhan Mahallesi girişinde çıktı. Traktörden ayrılan römork, yoldan çıkarak ağaca çarpıp devrildi.
Kazada, römorktaki R.Ş. (62), M.K. (49), S.U. (46), Ö.D. (16), S.U. (17), Ş.M. (16) ve A.G. (20) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
KAHRAMANMARAŞ (AA) -