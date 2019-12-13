41 yıldır Isparta esnaf ve sanatkarına hizmet veren Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Mehmet Aybatılı, birlik başkanlığı görevine veda etti. Birlik Başkanlığına ise Ahmet Tural getirildi.Yapılan oylama ile Başkan Aybatılı Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin onursal başkanı oldu.Kendisi için düzenlenen veda töreninde, mutlu ve huzurlu bir şekilde görevinden ayrıldığını belirten Başkan Aybatılı, “ben her ne kadar şekilde olarak bu görevden ayrıldıysam da benim gönlüm sizlerle beraber” dedi.