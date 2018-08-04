- Manavgat Belediyesi tarafından, Rauf Denktaş Köprüsü altında oluşturulan Manavgat Kent Müzesi törenle açıldı. Müze, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.Rauf Denktaş Köprüsü altında oluşturulan Manavgat Kent Müzesi düzenlenen törenle açıldı. Törene, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, İyi Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, CHP Manavgat İlçe Başkanı Aliye Coşar, müzenin oluşturulmasında emeği geçen öğretim üyeleri ve uzmanlar, belediye meclis üyeleri, oda ve STK başkanları, muhtarlar, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Manavgat’ta ilk defa hayata geçirilen kent müzesinin açılışı Manavgat halkını oldukça heyecanlandırdı.Manavgat Kent Müzesi Küratörü Prof. Dr. Nevzat Çevik uygar dönemde müzeye okul denildiğini ifade ederek, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in aslında bir okul açtığını vurguladı. Prof. Dr. Çevik, “Başkan Sözen bu müzeyi Manavgatlılara çok güzel bir armağan olarak verdi. Müzede ekip olarak çok büyük emek verildi ve rekor bir zamanda yetiştirildi. Ben bu kadar kısa sürede bu kadar başarılı bir örneğin ortaya çıktığına şahit olmadım. Herkesin eline sağlık, bundan sonrası size kalıyor” dedi.Kent Müzesinin çok büyük emeklerle hayata geçirildiğini vurgulayan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ise, kentin fiziki gelişiminin yanı sıra, kentlilik kültürünün de gelişmesinin gerektiğine dikkat çekti. Sözen, “Müzeler bir ülkenin, kentin kimliği ve tarihsel arşividir. Bu noktadaki eksiğimizi görerek, kentimize böyle bir müze kazandırdık. Bu müzenin kentin iktisadi hayatına katkı yapacağının da inancındayım. Buranın açılışının toplumsal birlikteliğin temelini oluşturacağının da inancındayım. Bu süreye destek olan öncelikle belediye başkan yardımcımız Sebahat Çevik’e, teknik ekibimize, sayın hocalarımıza, yol arkadaşlarım belediye çalışanlarına alın terlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kentimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.İHA