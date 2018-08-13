- Antalya’nın Manavgat ilçesinde bu yıl 22’incisi düzenlenen Barış Suyu Kültür, Turizm, Sanat ve Gençlik Festivali, Jehan Barbur ve Serdar Ortaç konseri ile sona erdi.Barış Suyu Festivali’nin son günü Cumhuriyet Meydanı’ndaki Festival Köyü ile başladı. Festival Köyü’ndeki etkinlikler son gününde de tüm eğlencesiyle devam etti. Manavgat Barış Suyu Festivali ana sahne konserleri ise Atatürk Kültür Merkezi (AKM) meydanında yapıldı.Festivalin son gününde ilk olarak Jehan Barbur sahne aldı. Barbur kendine has tarzıyla izleyenleri kendine hayran bıraktı. Jehan Barbur, konserin bir bölümünde şarkılarını, Manavgatlı vatandaşların arasına karışarak söyledi. Festivalin final konserini ise Serdar Ortaç yaptı. Ortaç, on binlerce Manavgatlıyı birbirinden güzel şarkılarıyla coşturdu. Ortaç konserde zaman zaman yaptığı konuşmalarda, Manavgat’ı çok sevdiğini söyleyerek, mutlaka gezmek istediğini belirtti. Serdar Ortaç ile Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen arasında geçen diyaloglar ise ortamda sıcak bir hava oluşturdu. Serdar Ortaç, tüm dünyaya ve Türkiye barış, sevgi mesajı verdi. Ortaç, “Barış Suyu Festivali, ismi gibi berrak, barış dolu olsun. Herkes birbirini sevsin, saysın. Birbirlerine kızdıkları zaman iki kere düşünsünler, nefes alsınlar, o siniri içlerine atsınlar. Yanağına vurana öbür yanağını dönsünler. Kavga etmesinler. İkiye ayrılmayalım. Allah aşkına bu çok önemli. İçte ikiye ayrılmazsak bizi kimse yıkamaz. O yüzden taraf olmaktan vazgeçip, hepimiz bayrağın tarafında yer alalım" dedi.Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ise “22. Manavgat Barış Suyu Kültür, Turizm, Sanat ve Gençlik Festivali’mizi adına yakışır bir şekilde barış ve kardeşlik içerisinde geride bıraktık. 4 gün boyunca gerek Festival Köyümüzde, gerek konserlerimizde eğlenceli zamanlar geçirdik. Vatandaşlarımıza, festivalimize gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Festival boyunca büyük özveri ile çalışan tüm ekip arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.İHA