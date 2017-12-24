MAAŞLARDAN OTOMATİK OLARAK KESİLECEK

Otomatik BES'e 1,3 milyonluk katılım 1 Ocak'ta

Türkiye genelinde mahalli idareler, KİT'ler ve 50-100 çalışanı olan özel sektör, 1 Ocak 2018'den itibaren otomatik olarak Bireysel Emeklilik Sistemi'ne katılacak.,,

Türkiye genelinde mahalli idareler, KİT'ler ve 50-100 çalışanı olan özel sektör, 1 Ocak 2018'den itibaren otomatik olarak Bireysel emeklilik Sistemi'ne (BES) dahil olacak.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, ülke genelinde tasarrufların artırılması amacıyla bu yılın başından itibaren uygulanan otomatik BES'e 45 yaş altındaki çalışanların kademeli katılımı yeni yılda da devam edecek.

Bu kapsamda 1 Ocak 2018'den itibaren KİT'ler, mahalli idareler ve 50-100 çalışanı bulunan özel sektör sisteme katılacak. Söz konusu grupla otomatik BES sistemine yaklaşık 1,3 milyon çalışan daha dahil olacak.

Sisteme 10-50 çalışanı olan özel sektör 1 Temmuz 2018'de, 5-10 çalışanı bulunan özel sektör de 1 Ocak 2019'dan itibaren katılım sağlayacak.

BES'e otomatik katılım kapsamında ilk aşamada bin ve üzeri çalışanı olan özel sektör 1 Ocak 2017'de, memurlar (genel ve özel bütçeli idareler) ile 250-bin çalışanı bulunan özel sektör 1 Nisan'da sisteme girerken 100-250 çalışanı bulunan özel sektör kuruluşları da 1 Temmuz itibarıyla sisteme katılmıştı.

Sisteme yeni girecek çalışanlardan da prime esas kazancın yüzde 3'üne karşılık gelen tutarda BES kesintisi yapılacak.

Çalışanlar tarafından ödenen katkı paylarına, BES ile aynı koşullara tabi olarak yüzde 25 teşvik verilecek. 2 aylık cayma süresi sonrasında sistemde devam eden çalışanlara da ek olarak bin lira tutarında devlet katkısı sağlanacak. Ayrıca emeklilik halinde hesabındaki birikimi yıllık gelir sigortasıyla almayı tercih eden çalışana, birikiminin yüzde 5’i kadar ilave devlet katkısı teşviki verilecek.

Otomatik BES'teki mevcut çalışan sayısı 3,4 milyon

Otomatik BES kapsamında 8 Aralık itibarıyla 3 milyon 425 bin 335 çalışan bulunuyor. Sistemde çalışanların fon tutarı 1 milyar 670 milyon 644 bin 116 lirayı buluyor. BES'te toplam çalışan sayısı 6 milyon 902 bin 24, fon tutarı 66 milyar 149 milyon 364 bin 553 lira olarak hesaplanıyor.

Hazinenin otomatik BES'e daha çok katılımcı çekmek ve uygulamayı iyileştirmek için çalışmaları devam ediyor.