', 'auto'); ga('send', 'pageview');
Isparta yaş pasta siparişi

Kültür merkezi, Türkan Şoray’ın adını taşıyacak

Kültür merkezi, Türkan Şoray’ın adını taşıyacak
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları

  - Kültür merkezi, Türkan Şoray’ın adını taşıyacak   
 
Sanatçı Türkan Şoray, adının Muratpaşa Belediyesi’nin çok amaçlı gösteri merkezine verilmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, “Açılış gününde orada bulunmak benim en mutlu günüm olacak” dedi.   
  Antalya Altın Portakal Film Festivali ilk ‘En iyi kadın oyuncu’ ödülünün sahibi Türkan Şoray, adının Yeşilbahçe Mahallesi’nde inşaatı son aşamaya gelen çok amaçlı kültür merkezine verilmesi dolayısıyla teşekkür mesajı yayımladı. 
  Şoray mesajında, “Yaşarken, beni böylesine onurlandırmayı düşündüğünüz için teşekkür ederim. Açılış gününde orada bulunmak benim en mutlu günüm olacak” dedi. 
  Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ise Türkan Şoray adını, gösteri merkezine vermekten mutluluk duyduklarını söyledi. İlgili kararının Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle alındığının altını çizen Başkan Uysal, “Türkan Şoray Kültür Merkezi, kentimin kültür-sanat hayatının merkezi olacak. Merkezimizi, sinemamızın sultanı, Türkan Şoray’ın katılımı ile hizmete açmak bizlere ayrıca bir mutluluk yaşatacak” diye konuştu. 
  Yeşilbahçe Mahallesi’nde inşa edilen merkezin opera ve tiyatro için tasarlandığını ve zemin katta 479, balkon ve 1'inci katta 179 kişi olmak üzere 658 kişilik seyirci kapasiteli salonlara sahip olduğunu aktaran Başkan Uysal, inşaat çalışmalarını son aşamaya geldiğini söyledi. 
 
AW417838_01AW417838_02


İHA
                                         
Yazdır
ISPARTA HABER
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Emekliye yeni zam
Yurt ışıklarıyla Mehmetçik’e ‘Kandil’ desteği
Isparta Gelendost’u ‘dolu’ vurdu
​ISPARTA DEFTERDARLIĞI BASIN BÜLTENİ
Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu!
Başkan Günaydın gündeme dair açıklamalarda bulundu
Sürücüler Dikkat! Isparta'da trafiğe kapalı yol uyarısı
ISPARTA'DA BU AVM'DE BAYRAM KAMPANYASI!
TED ISPARTA KOLEJİNDE KARNE COŞKUSU!
Duvardan atlamak isterken korkuluk demirleri eline saplandı
Isparta'da Mahalle muhtarından ‘Takdire şayan' hareket
BAYRAMLIK AYAKKABILAR İSTANBUL AYAKKABI'DAN
32 Gençlik’ten birlik ve beraberlik iftarı
Isparta'da Traktör Kazası:1 Ölü
ESNAFA 10 MÜJDE BİRDEN...
Isparta'da servis yolunda trafik kazası: 3 yaralı
Milyonlara çifte zam müjdesi!
Kamuda yeni dönem başlıyor
Isparta’da trafik kazası: 2 yaralı
Isparta'da motosiklet kazası!
ISPARTA GÖKKUBBE’DE 10 BİN KİŞİLİK İFTAR
Başkan Günaydın'ın Kadir Gecesi Mesajı
Rusya Federasyonu Heyetinin Isparta Ziyareti
Isparta'daki 2 mahallede ‘torbacı’ operasyonu
“Isparta Çiçek Açıyor’’ Ulusal Yarışma
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
En az yakıt tüketen araçlar 2018En az yakıt tüketen araçlar 2018
ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018
Türkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'daTürkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'da
Beyin yakan bulmacalarBeyin yakan bulmacalar
ISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELERISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELER
Atlı timin kadın süvarileriAtlı timin kadın süvarileri
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En az yakıt tüketen araçlar 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018Türkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'daBeyin yakan bulmacalarISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELERAtlı timin kadın süvarileri
ISPARTA GÖZ HASTANESİISPARTA İÇ GİYİMISPARTA PVC BayileriISPARTA OTO EKSPERTİZisparta perdeISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da öğrenciye halk otobüsü müjdesiIsparta'da öğrenciye halk otobüsü müjdesi05 Haziran 2018
Isparta’da çilek yüklü tır devrildi: 1 yaralı Isparta’da çilek yüklü tır devrildi: 1 yaralı 06 Haziran 2018
Isparta'da Traktör Kazası:1 ÖlüIsparta'da Traktör Kazası:1 Ölü09 Haziran 2018
Isparta’da 3,5 büyüklüğünde deprem Isparta’da 3,5 büyüklüğünde deprem 06 Haziran 2018
Piyango yine Isparta’ya vurdu Piyango yine Isparta’ya vurdu 06 Haziran 2018
Isparta Defterdarlığından Önemli Duyuru!Isparta Defterdarlığından Önemli Duyuru!06 Haziran 2018
Isparta’da feci kaza: 5 yaralı Isparta’da feci kaza: 5 yaralı 08 Haziran 2018
Isparta’da ‘tefecilik’ ve ‘tehdit’ suçlarından aranan şahıs yakalandı Isparta’da ‘tefecilik’ ve ‘tehdit’ suçlarından aranan şahıs yakalandı 05 Haziran 2018
Isparta'da servis yolunda trafik kazası: 3 yaralı Isparta'da servis yolunda trafik kazası: 3 yaralı 09 Haziran 2018
Isparta'da mutfak yangını!Isparta'da mutfak yangını!07 Haziran 2018
Isparta’da sebze yüklü tır devrildi Isparta’da sebze yüklü tır devrildi 07 Haziran 2018
SDÜ, ülke genelinde en fazla proje desteği ve bütçesi alan üniversite oldu SDÜ, ülke genelinde en fazla proje desteği ve bütçesi alan üniversite oldu 05 Haziran 2018
Isparta Davraz’a doğal park inşa ediliyorIsparta Davraz’a doğal park inşa ediliyor06 Haziran 2018
Bisikletiyle şov yapmak isterken canından oluyorduBisikletiyle şov yapmak isterken canından oluyordu08 Haziran 2018
ISPARTA GÖKKUBBE’DE 10 BİN KİŞİLİK İFTARISPARTA GÖKKUBBE’DE 10 BİN KİŞİLİK İFTAR08 Haziran 2018
ESNAFA 10 MÜJDE BİRDEN...ESNAFA 10 MÜJDE BİRDEN...09 Haziran 2018
İndirimli emeklilik fırsatı! İşte şartlarİndirimli emeklilik fırsatı! İşte şartlar08 Haziran 2018
Isparta Müftülüğü 'Kadir Gecesi' MesajıIsparta Müftülüğü 'Kadir Gecesi' Mesajı07 Haziran 2018
Isparta’ya uyuşturucu getiren 2 İranlı havalimanında yakalandı Isparta’ya uyuşturucu getiren 2 İranlı havalimanında yakalandı 07 Haziran 2018
Otobüsteki yolcunun kulaklığından eroin çıktı Otobüsteki yolcunun kulaklığından eroin çıktı 06 Haziran 2018