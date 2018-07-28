Küçük Zeynep artık parmaklarını kullanabilecek

Küçük Zeynep artık parmaklarını kullanabilecek
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Isparta Düğün Salonları

  - Küçük Zeynep artık parmaklarını kullanabilecek 
  - Sağlık Bakanlığı tarafından ambulans uçak ve helikopter kaldırılan 4 yaşındaki Zeynep taburcu oldu 
  - Kardeşinin çalıştırdığı traktörün pervanesine kaptırması sonucu sağ el parmakları kopmuştu 
 
 Sivas'a bağlı Yıldızeli ilçesi Sarıyar köyünde yaşayan Çağlar ailesinin 4 yaşındaki kızları Zeynep Çağlar, traktörün pervanesine kaptırması sonucu kopan sağ el parmakları için uygulanan tedavinin tamamlanmasının ardından hastaneden taburcu edildi. 
  Sivas'a bağlı Yıldızeli ilçesi Sarıyar köyünde yaşayan Osman ve Özge Çağlar çiftinin kızları 4 yaşındaki Zeynep Çağlar, 2 yaşındaki kardeşinin evlerinin önündeki duran traktörü çalıştırmasıyla elini traktörün pervanesine kaptırdı. Akşam saatlerine meydana gelen olay sonrası aile küçük Zeynep'i kendi imkanlarıyla önce Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine götürdü. Burada kopan parmağın yerine dikilebilmesi için uygun ekibin olmadığı öğrenilince, aile bu kez Kayseri'ye yönlendirildi.  
  Ambulansla Kayseri'ye kadar gelen aileden alınan Zeynep için, 112 ekipleri tarafından kopan parmaklara mikro cerrahi operasyonu yapacak uygun ekip arandı. Bu sırada Antalya'nın Kumluca ilçesinde özel bir hastanede mikro cerrahi uzmanı ve ekibinin uygun olduğu tespit edilince, gece olması nedeniyle Ankara'dan küçük Zeynep'in Antalya'ya nakli için Sağlık Bakanlığı tarafından Kayseri'ye ambulans uçak kaldırıldı.  
  Ambulans uçakla gece saatlerinde Kayseri'den alınan Zeynep Antalya'ya getirildi. Buradan da sabah erken saatte 112 helikopteriyle operasyonun yapılacağı özel hastaneye getirilen Zeynep için hazır bekleyen ekip tarafından 6 saat süren operasyon ile sağ el parmakları yerine dikildi.  
 
  Taburcu edildi 
  Hastaneden taburcu olmadan önce küçük Zeynep'in 10 gün süreyle tedavisini yürüten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Balkarlı tarafından son kontrolleri yapıldı. Hastanın kendilerine geldiğinde sağ el baş parmağı ile üç ve dördündü parmaklarında ciddi yaralanmaları, ikinci parmağın ise ampute şekilde geldiğini ifade eden Op. Dr. Balkarlı, hemen müdahaleye alarak baş parmağı ile üç ve dördüncü parmaklarındaki ciddi yaralanmaları onardıklarını, ikinci parmağı ise dikerek reimplantasyon edildiğini söyledi. 
 
  Kan dolaşımı sağlandı 
  Operasyon sonrası ikinci parmakta kan dolaşımı sağlanmasının kendilerini sevindirdiğini kaydeden Balkarlı, "Hastamız bize 10 gün önce gelmişti. Geldiğinde sağ el birinci, ikinci ve üçüncü parmaklarında ezilme tarzında yaralanmaları vardı. Biz her üç parmağa da müdahale etmiştik, özellikle ikinci parmağı kötü yaralanmıştı. Çocuk olması dolayısıyla biz ona da şans tanıyıp total ampüte olan ikinci parmağını da reimplante etmiştik. Fakat dolaşımın devamlılığını sağlayamadık ve o parmağı orta seviyeden almak zorunda kaldık. Diğer parmaklarında herhangi bir sıkıntısı yok. Bundan sonraki süreçte bazı tavsiyelerle hastamızı taburcu ediyoruz" dedi. 
 
  Sağlık Bakanlığına minnettarız 
  Küçük Zeynep'in babası Osman Çağlar da kızının tedavisinin tamamlanmasının ardından hastaneden taburcu oldukları için sevinçli olduklarını ifade etti. Yaklaşık 10 günlük süreçte kızlarının sağlığına kavuşması için herkesin canla başla çalıştığını kaydeden Çağlar, "Bugün çocuğum ile birlikte hastaneden taburcu oluyoruz. Bu süreçte bize her türlü desteği veren doktorlarımıza, sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Özellikle de Sağlık Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Allah bize böyle bir acı yaşatmasın, devletimize milletimize zeval vermesin" dedi. 
 
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İHA                         
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