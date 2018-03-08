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Kredi faizleri düşecek mi? Bakandan kritik açıklama

Kredi faizleri düşecek mi? Bakandan kritik açıklama
TÜRKİYE 0
böcüzade

Kredi faizleri düşecek mi? Bakandan kritik açıklama

Alternatif Bank’ın galasında konuşan Zeybekci, uzun zamandır herkes tarafından şikayet konusu olan yüksek faiz oranlarıyla ilgili açıklama yaptı.

 

Hükümet uzun zamandır kredifaizlerinin düşürülmesi için çalışmalar yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da her fırsatta dile getirdiği bu husus konusunda geçtiğimiz ay kritik toplantılar gerçekleşti ve biz dizi kararlar alındı. Şubat ayında düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen toplantıya Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, kamu bankaları yöneticileri ve bazı bürokratlar katıldı ve toplantıda faizleri düşürecek reformları yapma kararı alındı.

 

FAİZLER DÜŞECEK

Bakan Zeybekci, Finans sektörüne, kaynakları üretime ve büyüme aktarmaları çağrısında da bulunan Zeybekci, “Türkiye’nin önümüzdeki dönemde en büyük ihtiyacı üretmektir, taş üstüne taş koymaktır. Her yıl 1,2 milyon vatandaşımıza iş bulmamız ve yüzde 6’nın üzerinde büyümemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Zeybekci, kredi faizlerinin son dönemde gündemdeki tartışmalardan biri olduğuna değinerek “Bunun zaman içinde oturacağını, olması gereken yere, yani yatırımcıların yatırım yapılabilir kabul ettiği, ihracatçının ‘Ben bununla sipariş alabilirim, hammadde alabilirim, üretim yapabilirim’ diyebileceği seviyelere doğru hızla yaklaşacağını göreceğiz” şeklinde konuştu.dedi.

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