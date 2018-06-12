Alanya Belediye Tiyatrosu Çocuk Birimi tarafından düzenlenen 2017-2018 tiyatro sezonu oyunculuk kursuna katılan 35 öğrenci, seyirciyle buluştu.Yaşları 5 ile 13 arasında değişen çocuklar tarafından hazırlanan “Korsanlar ve Prensesler” isimli oyunun bir bölümü karada bir bölümü ise denizde oynandı. Belediye Binası arkasında bulunan Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’nın bulunduğu iskele meydanında başlayan oyun özel bir gemide devam etti.Oyunun konusu ise şöyle:“Prenses Çilekli Turta ile Prens Haşlanmış Yumurta büyük bir törenle evleneceklerdir. Ancak adalarını istila eden korsanlar; prensesi ve nedimeleri kaçırıp deniz fenerine hapsederler. Korsanlar hem Kral Makarnus’un hazinesini ele geçirirler hem de gemilerine el koyarlar. Ancak Prens Haşlanmış Yumurta bu azılı korsanlara pabuç bırakmak niyetinde değildir. Nitekim sanatın ve sevginin gücü kötülüğü yener.”Yönetmenliğini Nilbanu Engindeniz’in yaptığı oyunun metni bir yıl boyunca eğitimden geçen çocuklarla birlikte yazıldı. Oyunun koreografisi ise Anıl Türkmener’e ait.Birden fazla mekan kullanılarak hazırlanan oyunda seyirci de oyuncularla beraber hareket etti. Birbirinden güzel danslar ve sürprizlerle dolu oyunu, 500’den fazla kişi izledi. Oyunun sonunda minik tiyatroculara katılım ve teşekkür belgelerini seyirciler arasında yeralan Belediye Başkan Yardımcıları Adem Er, Ali Yenialp, Alanya Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Erken ve Belediye Tiyatro Müdürü Hüseyin Çinal takdim etti.Yönetmen ve oyuncuları tek tek tebrik eden Başkan Yardımcısı Adem Er, ayrıca Nilbanu Engindeniz’e Belediye Tiyatrosu Çocuk Bölümündeki başarılı çalışmalarından dolayı bir buket çiçek verdi.İHA