Kepez’in 5 yıldızlı sağlık merkezi açıldı

BSM’de 15 ayrı hizmet

“Hizmetlerimizle iftihar ediyorum”

Mahalle mahalle envanter

Hasta nakil hizmeti

Türel: “Gönüllere girebilmek”

“Kepez Antalya’nın ön bahçesi”

Sağlık Merkezi’nde neler var?

- Kepez Belediyesi’nin özel hastane konforunda inşa ettiği ‘Belediye Sağlık Merkezi’ düzenlenen törenle açıldı.Kepez Belediyesi’nin özel hastane konforunda inşa ettiği ‘Belediye Sağlık Merkezi’ düzenlenen törenle açıldı. Açılışa Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.Törende Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, çok farklı bir belediyecilik anlayışının tespiti bakımından Belediye Sağlık merkezi’nin açılışının çok önemli olduğuna değindi. Türkiye’de çok az belediyede olan bu tesisin örnek olması bakımında büyük bir iftihar meselesi olduğuna değinen Başkan Tütüncü, “2009 yılında göreve geldiğimizde her belediye de olduğu gibi bizde de yasal bir zorunluluk olan 1 belediye tabibi ve 2 sağlık personeli mevcuttu. Yetişe bildikleri kadar doktor muayenesi yaparlar ve asıl vazifeleri defin ve cenaze raporlarını tanzim etmekti. Ekip, belediye binası içinde bir odada hizmet vermekteydi. İşte! Bugün, kocaman binası olan 200’e yakın çalışanının olduğu bir belediye sağlık merkezi karşımızda. Biz göreve geldiğimizde her alanda olduğu gibi sağlık hizmetleri konusunda da belediyemizin vermiş olduğu hizmetleri kurumsal bir yapıya taşıyalım istedik. Sağlık doğrudan yasak bir zorunluluğumuz olan bir alan değildi. Belediyelerin yasa gereği cenaze raporlarını düzenlemek defin ruhsatları vermek gibi bir yükümlülüğü bulunmaktaydı. Vatandaşlarımıza sağlık alanında çok farklı hizmetler üretebilmeliyiz diye kolları sıvadık” dedi.Kepez Belediyesi’nin büyük bir sıçrama göstererek, 2010 yılında evde sağlık hizmetini başlattığına değinen Tütüncü, “Bu hizmetler için belediye hizmet binamızdaki odalar yeterli gelmedi. Bu hizmetleri yeterli bir hale getirelim istedik. Belediye Sağlık Merkezimizin projesi o günlerde o düşünceyle doğdu. Bu düşünceyle yola çıkarak hemşehrilerimize ücretsiz yada çok küçük katkı payları ile hizmet veren bir sağlık merkezi armağan ettik. İş buralara kadar geldi. Belediye Sağlık Merkezi’nde 15 ayrı alanda hizmet üretmekteyiz. Sağlık Merkezimiz de, Genel Cerrahi Polikliniği, Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Polikliniği, Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği, 9 ünitelik Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, Fizik Tedavi Merkezi, Kanser Tarama Merkezi, Göz Polikliniği, Tıbbi tahliller labratuvarı, diyetisyenlik hizmetleri, Aile Danışma Merkezi, psikolog, Evde Bakım ve Evde Sağlık Merkezi, Çağrı Merkezi, halk eczanesi, koruyucu hekimlik uygulamaları, Engelliler Koordinasyon Merkezi, Ozon Tedavi Merkezi bulunmaktadır” diye konuştu.Bu alanların her birinin hizmet üretmekte olduğunun altını çizen Başkan Hakan Tütüncü, “Ağız ve diş sağlığında önemli hizmet vermekteyiz. Kanal tedavisinden implanta kadar bir çok hizmeti merkezimizde verebilecek alt yapıya sahip olduğumuzu iftiharla ifade etmek isterim. Göz polikliniğimiz de ise ücretsiz muayene yapılmakta gözlük ve çerçeve herkese ama herkese ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. Üzerinde durmamız gereken en önemli nokta 40 kişiye aynı anda hizmet veren günde 400 kişiye hizmet üretebilen fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezimiz var. Türkiye’de ikinci örneği bulunmayan halk eczanesi uygulamasını da biz başlattık. Burada bir eczane ve istihdam ettiğimiz eczane ve eczane yardımcılarımız bulunmaktadır. Sosyal güvencesi olan yada olmayan buraya müracaat eden herkese doktorunun önerdiği ilaçlar ücretsiz olarak verilmektedir. Buda Türkiye’de ilk olan bir çalışmadır.”Belediye Sağlık Merkezi içinde bulunan Engelli Koordinasyon Merkezi hakkında da bilgi veren Başkan Tütüncü, engellilerin ve ailelerin sosyal hayata dahil olması, sağlık hizmetlerinin yanı sıra sosyal hizmetler açısından da çalışmalar yapması bakımından bu merkezin de çok önemli olduğuna değindi.Evde Sağlık ve Evde Bakım Hizmetleri konusuna da değinen Başkan Tütüncü, “İki doktorumuz ve ekiplerinden oluşan bir hizmetimiz. Bu ekiplerimiz bütün mahallelerde sağlık taraması yapmaktadırlar. Bütün mahallelerin envanteri tutulmaktadır. Bir mahallede hangi evde yatalak bir hastamız var, yardıma muhtaç var, kaza geçiren ve geçici süre bakım yapmamız gereken kişiler var bunların envanterleri bulunmaktadır. Bu envantere göre evde muayene edilmesi gereken kişiler muayene ediliyor. Bütün Kepez’i sokak sokak, mahalle mahalle tarıyorlar. Belediye Sağlık Merkezimizde çağrı merkezimiz bulunmaktadır. Operatörlerimize gelen kayıtlara göre bu hizmet evlere götürülmektedir. Doktor muayene hizmeti dışında da enjeksiyon, pansuman ve sonta hizmetleri başka ekiplerimizi tarafından verilmektedir” dedi.Kepez Belediyesi olarak çok önemli hizmetlere imza attıklarını kaydeden Tütüncü, “4 adet hasta nakil hizmetimiz bulunmakta. Evde Bakım ve sağlık hizmetleri kapsamında Engelli Taksi uygulamamızda 2010 yılından beri uyguladığımız Antalya’da ilk olan bir hizmettir. Evde Ağız ve Diş Sağlığı hizmetimiz ile de yatalak olan hastalarımıza kanal tedavisine kadar diş tedavi hizmeti ve evde fizik tedavi hizmeti de vermekteyiz. Yatalak ve yardıma muhtaç hastalara kişisel bakım hizmetleri(banyo, saç, sakal kesimi), evde temizlik ve tamir işleri de ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.”Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de, belediyeciliğin insan hayatını kolaylaştıran beceri sanatı olduğunu söyledi. Hizmet yapmanın gereklilik olduğuna değinen Başkan Türel, “Bizim insan odaklı belediyecilik anlayışımızda artık, muhteşem örnekler bir çok belediyemizde, büyükşehir belediyemizle, Kepez belediyemizle ortaya konuluyor. Bizler kavşaklar köprüler, alt yapı üst yapı hizmetleri yapıyoruz. Bizim en büyük heyecanımız gönüllere ne kadar girebilirsek, ne kadar çok hemşehrimizin duasını alırsak kendimizi de o derece manen mutlu ve başarılı kabul ediyoruz. İnsan odaklı yaptığımız her çalışma o denli çok önemli. Bu çalışmalarda birlikte olmak, aynı lisanı konuşuyor olmak hizmetleri adeta katmerli yapıyor. Bizde bunu Hakan başkanımızla ortaya koyuyoruz. Bizde benzeri bir tesisi Kızıltoprak’da hizmete soktuk. Şehit Doktor Atilla Nizam Sağlık Merkezi de insan odaklı hizmet veren bir merkezimiz” diye konuştu.Kepez Belediyesi’nin Sağlık Merkezi’nin içinde 15 merkez bulunduğunu ve tam donanımlı bir hastane kapasitesinde olduğuna değinen Başkan Türel, “Bir hastanede olması gereken her şey bu merkezde mevcut. Yapılan bu hizmetler Kepezimizin Antalya’nın ön bahçesi olduğunu gösteriyor. Hakan başkanımızın gayretleri Kepez’in Antalya’nın ön bahçesi olmasını ortaya koyuyor. Bu sağlık merkezi de bunun tam bir teyidi. Burası hastane konforunda 5 yıldızlı bir sağlık merkezi. Ağız Diş Sağlığı var ücretsiz. Gözlük ve çerçeve takdimi de ücretiz. Halk Eczanesi’de var. Türkiye de bir ilk. Hakan Tütüncü başkanımız bu nokta da tebrik ediyorum. İhtiyaç olanı gideriyor olmak bizim belediyecilikteki, en önemli gayretlerimizden bir tanesi. Kepez’de Antalya’da hayaller gerçek oldu ve gerçek olmaya da devam ediyor” dedi.Konuşmaların ardından Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e hastane maketinden yapılmış plaketi takdim etti. Belediye Sağlık Merkezi’nin açılışı protokolün kurdele kesimi ile gerçekleştirildi. Açılışın ardından Türel ve Tütüncü Belediye Sağlık Merkezi’ni gezdi.Belediye Sağlık Merkezi bünyesinde; Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi, Engelli Koordinasyon Merkezi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Ağız ve Diş Sağlığı, Genel Cerrahi, Fizik Tedavi Polikliniği, Psikolojik Destek Hizmeti, Kanser tarama Merkezi, Evde Sağlık Hizmeti, Diyetisyen, Laboratuvar ve halk eczanesi bulunuyor.İHA