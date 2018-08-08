- Antalya’nın Elmalı ilçesinde önceki gün ve dün akşam yaşanan felaketinin yaraları sarılmayı çalışılıyor. Dağ yamacına kurulu Karaköy’de 40 yıl önce de aynı sel felaketinin yaşandığı ortaya çıktı.Elmalı ilçesine bağlı Yılmazlı ve Salur Mahallelerinden sonra dün akşam 18.00 sıralarında başlayan sağanak yağış Karaköy Mahallesi'nde de sel felaketi yaşanmasına sebep oldu. Dağın yamacına kurulu olan Karaköy’de aynı felaketin 40 yıl önce de yaşandığı belirtildi. Elmalı Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler bir yandan Yılmazlı ve Salur Mahallelerinde çalışmalara devam ederken diğer yandan da Karaköy Mahallesi'ne müdahalede bulunuyor.Belediye Başkanı Ümit Öztekin başta olmak üzere, Başkan Yardımcısı Dilaver Demir ve Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri sabahın ilk saatlerinden beri Karaköy Mahallesi'nde incelemelerde bulunuyor.Elmalı Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Elmalı Şube Müdürlüğü ekipleri mahallede temizlik ve kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Çok sayıda ahırın kullanılamaz hale geldiği felakette onlarca küçükbaş hayvan telef oldu, tarım arazileri de zarar gördü.Çalışmaları inceleyen Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, Pazartesi ve Salı günü Salur, Yılmazlı ve Karaköy’de sel felaketi ile karşı karşıya kaldıklarını söyledi.Mahallelerde yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Öztekin, "Salı sabahına kadar ciddi bir çalışma ile vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya çalıştık. Evlerimiz kullanılmaz hale geldi ama özellikle seralarımız çiftçinin para kazanacağı tam üretmiş ve pazarlamaya hazır hala getirilmiş seralar, fiyatlar da güzeldi ama maalesef kullanılmaz hale geldi. Tabi çok büyük bir maddi zarar var maddi olarak bunu ifade etmem mümkün değil. Tam onları planlamışız hasar tespiti yapmışız ekiplerimiz temizleme çalışması yaparken dün saat 19.00'da Karaköy Mahallesi'nde de sel felaketi yaşandı. Burası Salur ve Yılmazlı Mahallesi'ne yaklaşık 40 kilometre ters mesafede. Dağlardan gelen toprak ve çamur yağmurla birlikte akmış, buralara dolmuş evlerin çoğunu alt katlarını kaplamış durumda. Arkamda gördüğünüz ambar deriz biz yaklaşık yüz metre yukardaymış yüz metre sürüklenerek buraya kadar gelmiş. Bütün evlerde, ağırlarda ciddi hasarlar var. Canlı hayvan kayıplarından bahsediliyor sayısı tam olarak belli değil ama şuan bulduğumuz 20’yi geçti hayvan telefi. Çok kısa sürede yoğun bir yağış oldu Devlet Su İşlerimiz (DSİ) şuan burada belediyelerimiz burada hem Elmalılı hem Büyükşehir Belediyesi, biz vatandaşımızın yanındayız. Rabbim bir daha bu tür afetlerden ülkemizi, milletimizi korusun. Tabi sadece korusun demek ile olmuyor bize de büyük görevler düşüyor. Dere yataklarını temizleyip ıslah etmemiz gerekiyor. Dereler işgal ediliyor, vatandaş dereye bir metre kapatmayı kedisine kar biliyor maalesef bu nokta da sıkıntılarımız da var" dedi.Karaköy’de sel felaketini gören 70 yaşındaki Havva Onur, "Yağmur yağıyordu içeri girdim ezan okunmaya başladı. Dedim ben namaz kılayım öyle çıkayım dışarı. Baktım gördüm bir şey yok oturdum iyice işimi gördüm sonra su içmeye girdim. Tekrar dışarı çıktım baktım bu su ne gidiyor diye okulun önüne baktım gözüme inanamadım, şoktan çıkmadım. En son 40 yıl önce gördüm ama bu kadar değildi, bu kadar olmamıştı. Böyle afatı ilk kez görüyorum, bu sefer çok kuvvetli oldu. Allah beterinden korusun ne diyelim hepimiz duacıyız" ifadelerini kaydetti.İHA