Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı-Akıncı gişeleri 1-2. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.



Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı-Konya kavşakları 5-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Gölbaşı-Polis Akademisi yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.



İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Güzelbahçe-Urla kesimi 5-8. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle otoyolun İzmir-Çeşme yönünde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.



Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 33-35. kilometrelerinde üst geçit köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten kontrollü gerçekleştiriliyor.



Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 9-11. kilometrelerinde patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle 18 Nisan'a kadar 10.00-16.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak.



Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 1-10. kilometrelerinde Alaplı-Kocaman tünellerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Zonguldak istikametinde ulaşım tek şeritten devam ediyor.



Çanakkale-Çan yolunun 8-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.



Kahramanmaraş-Türkoğlu-Nurdağı yolunun 25-26. kilometrelerinde (Madalyalı kavşak) üst geçit köprüsü çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.



Trabzon-Maçka-Torul yolunun 44-45. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.



ANKARA (AA) -

