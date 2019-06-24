Adana'nın Pozantı ilçesinde götürüldüğü hastanede kalbi duran ve ilk müdahaleyle hayata döndürülen hasta ambulans helikopterle başka bir hastaneye sevk edildi.İlçedeki Akçatekir Yaylası'nda ikamet eden Mehmet Tezekici'nin (67) göğüs ağrısı nedeniyle ailesi tarafından götürüldüğü Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesinde kalbi durdu.Doktorların müdahalesiyle hayata döndürülen ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Tezekici'nin tam teşekküllü başka bir hastaneye sevk edilmesi için hava ambulansı çağrıldı.Tezekici, yaklaşık 15 dakika içinde Pozantı ilçe stadına iniş yapan ambulans helikopterle Adana Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.ADANA (AA) -