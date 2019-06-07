Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde rahatsızlanan 70 yaşındaki Hanifi Akbaş, hava ambulansıyla hastaneye kaldırıldı.İlçeye bağlı Çevrepınar Mahallesi Karapınar mevkisinde yaşayan ve mide bulantısı, kusma, sağ kasıkta şiddetli ağrı şikayeti bulunan 70 yaşındaki Hanifi Akbaş rahatsızlanınca yakınları 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.Bölgeye hareket eden ekipler, hastanın bulunduğu yere zorlu arazi şartları nedeniyle ulaşım sağlayamadı. Kara yoluyla hastaya ulaşmak mümkün olmayınca Sağlık Bakanlığına ait helikopterle bulunduğu yerden alınan Akbaş, Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.Akbaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.KAHRAMANMARAŞ (AA) -