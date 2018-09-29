- Antalya'da silah meraklıları, poligonda stres atıyor. Aralarında kadınların ve turistlerin de bulunduğu poligonda atış yapan silah tutkunları, emniyetin öncelikli olduğu alanda stres atıp rahatlıyor.Antalya'da ikamet eden vatandaşlar ile yerli ve yabancı turistlere hizmet veren poligonda kadınlar da silah merakını gidermek için eşleriyle birlikte atış yapıyor. Uzman gözetmenler tarafından önce kısa bir eğitim alan silah meraklıları, emniyetin olmazsa olmaz olduğu atışlarda hedefi vurmaya çalışıyor.Atış eğitiminin ücretsiz, atışların ücretli olduğu poligonda müşteriler hem tabanca hem de tüfekle atış yapabiliyor. Her müşterinin genelde 15 mermiden oluşan bir şarjörle atış yaptığı poligonda bazı müşterilere ise farklı silahlarla birden fazla atış imkanı sunuluyor.İsteyenin kendi ruhsatlı silahıyla atış yapabildiği, silahı olmayan ve ilk kez eline silah alan müşteriler için de farklı silah seçeneklerinin bulunduğu poligonda hedeflere 10, 15 ve 25 metreden eğitmenler nezaretinde atış yapılabiliyor.Atış yapmak için gelen müşteriler emniyetin ön planda olduğu poligonda hedefin belli olduğunu ve kurşunun şaşma ihtimalinin bulunmadığını belirterek atış yaptıktan sonra kendilerini rahatlamış hissettiklerini söyledi. Atış yapan kadın müşteri ise daha çok spor amaçlı geldiğini belirterek "İlk defa eliyorum, çok farklı ve güzel bir deneyim oldu benim açımdan. Dışarıda sağa sola silah atanları kınıyoruz. Çocuklarımız ölüyor. En azından gelip atış yapmak istiyorlarsa burada yapsınlar" dedi.Atış eğitmeni Mustafa Altunöz, ana hedeflerinin emniyet olduğunu söyledi. Öncelikle daha önce atış yapmayan misafirlere 5 dakikalık bir eğitim verdiklerini söyleyen Altunöz, "15 adetlik bir şarjör mermi atıyorlar devam etmek isterlerse diğer tabancalarla devam ediyorlar ve buradan rahatlamış olarak güven içinde çıkıyorlar" ifadelerini kaydetti.Poligonun kadın atış eğitmeni Saadet Serpil Erbaş ise erkekler kadar kadınların da poligona ilgi duyduğunu söyledi. Kadınların erkeklere oranla daha dikkatli olduğunu ve emniyete önem verdiklerini söyleyen Erbaş "Bayanlar gitmiyor zannediyorlar ama çok geliyorlar ve onlardan daha iyiler. Bizi daha dikkatli dinliyorlar. Erkekler askere gidip birkaç mermi attıklarında kendilerini profesyonel zannediyorlar ama bayanlar burada ilk kez gelip atış yaptıkları için anlatılanları çok iyi dinleyip atış yapıyorlar. 1 şarjör atan da var 10 şarjör atan da var, grup halinde gelenler de var, altın günü değil mermi günü yapıyorlar burada" dedi.Yabancı misafirlerin de poligonlara büyük rağbet gösterdiklerini söyleyen Erbaş "Özellikle Arap ülkelerinden fazlaca misafirimiz var. Arap uyruklu bayanlar da çok meraklı atış yapmaya. Bunun dışında ev hanımları, iş kadınları, avukatlar her kesimden gelen oluyor. Bunların arasında ruhsatlı silahları olan bayanlar da var. Fırsat buldukça düzenli olarak gelip atışlarını yapıyorlar" diye konuştu.İHA