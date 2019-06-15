- Adana'da kargoya verilen çay kolilerinin içinde 6 bin 870 paket kaçak sigara ele geçirildiAdana'da kargo firmasına verilen çay kolilerinde 6 bin 870 paket kaçak sigara bulundu.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kargo firmasındaki 20 çay kolisinde kaçak sigara olduğu bilgisine ulaştı.Mahkemeden alınan karar doğrultusunda açılan kolilerde 6 bin 870 paket kaçak sigara ele geçirildi.Kargo firmasına kolileri veren şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.ADANA (AA) -