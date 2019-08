Japon arkeoloğun Kültepe aşkı

Ülkesinden binlerce kilometre uzaklıktaki Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'ndeki kazı çalışmalarına stajyer öğrenciyken başlayan Ryoichi Kontani, 30 yıldır Türkiye'de Anadolu'nun geçmişini ve Hititleri araştırıyor.

KAYSERİ (AA) - Japon arkeolog Prof. Dr. Ryoichi Kontani, stajyer öğrenciyken katılmaya başladığı ve 30 yıldır da kazı çalışmalarında yer aldığı Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'nde, kazı heyeti üyesi olarak görev yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

Çocukluğundan beri Hitit tarihine ilgi duyan Kontani, üniversite öğrencisiyken bu dönemi araştırmak amacıyla Türkiye'ye gelmeye karar verdi.

Japonya'da 1984 yılında dönemin Kültepe Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Tahsin Özgüç ile tanışan Kontani, 1986 yılında eğitim amacıyla Türkiye'ye geldi.

Ankara Üniversitesinde arkeoloji alanında eğitim alan Kontani, 1989 yılında başladığı yüksek lisans sürecinde Hitit tarihinin de merkezi olarak bilinen Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'nde stajyer öğrenci olarak çalışmaya başladı.

Ülkesinde Notre Dame Seishin Üniversitesinde görev yapan Kontani, Kırşehir'in Kaman ilçesinde Kalehöyük kazılarında da çalışmalarda bulunuyor.

Kontani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 yıldır her kazı döneminde ülkesinden gelerek Kültepe'deki kazı çalışmalarına katıldığını söyledi.

Anadolu tarihine ilgisinden dolayı Türkiye'ye gelmeye karar verdiğini belirten Kontani, şunları kaydetti:

"Çocukluğumdan beri Önasya, Musul ve Mezopotamya'yı merak ediyordum. Bunların yanında en çok Hititler dikkatimi çekmişti. Hititlerin nasıl yaşadıklarını, kökenlerinin nerede olduğunu araştırırken Türkiye toprakları içerisinde yaşadıklarını öğrendim. Bu araştırmaları yaparken Hititlerden daha önceki çağlarda Anadolu'da insanların nasıl yaşadığını ve nasıl medeniyet kurduklarını incelemeye başladım. Bu süreçte üniversitede öğrenciyken Türkiye'ye geldim ve otobüsle dolaştım. Ege'den Diyarbakır'a kadar her yeri gezdim. Türkiye'yi bu gezide çok sevdim ve burada çalışmaya karar verdim."

Türkiye'ye gelmesinde Prof. Dr. Tahsin Özgüç'ün önemli rol oynadığını anlatan Kontani, şöyle devam etti:

"Tahsin hoca, 1984 yılında Japonya'da bir Türk sergisine konuşmacı olarak katılmıştı. Kendisiyle orada tesadüfen tanıştım. Tahsin hocaya, Türk arkeolojisine merak duyduğumu söyleyince bana 'inşallah Türkiye'de görüşürüz' dedi. İşte o zaman üniversite 3. sınıftayken bana Türkiye'nin kapısı açıldı. 1986'da ilk defa Türkiye hükümetinden burs alarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Bölümüne gelmiştim. Orada hem Türkçe hem de alan dersi görmüştüm. Daha sonra 1989 yılında da yüksek lisansa başladım. Yüksek lisansa başladıktan sonra Prof. Dr. Tahsin Özgüç, Prof. Dr. Kutlu Emre ve o dönem öğrenci olan şimdiki Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu ile yazın burada çalışmalara katılıyordum. Kışın dil dersine gidiyordum ve ayrıca tez hazırlıyordum. Tez konusunu da Kaniş'ten almıştım."

İnsanlık tarihine ait her şeyin Anadolu'da mevcut olduğunu vurgulayan Kontani, Türkiye'nin "dünya tarihinin merkezi" olduğunu söyledi.

"30 yıldır Türkiye'de çalışıyorum"

Öğrenciyken Kültepe'deki kazı çalışmalarına katılmanın kendisi için hayal olduğunu belirten Kontani, Türkiye'de çalışmaktan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

"Öğrenciyken burada çalışabileceğimi hiç düşünemedim. Arkeoloji alanında iş bulmak çok zordu ve kadro yoktu. Bir de yabancı olarak kazıda bulunmak mucize. 30 yıl önce bulunduğum yerde olmak hem de öğrenciyken tanıştığımız Fikri hocayla kazı yapmak aklıma bile gelmezdi. O bakımdan çok duygulanıyorum. 30 yıldır Türkiye'de çalışıyorum. Japonya'ya dönerken gurbete gidiyormuş gibi oluyorum. Burayı ikinci vatanım gibi hissediyorum. Türkiye'nin her şeyini çok seviyorum. Her konuda destek vermek istiyorum."

Muhabir: Müzahim Zahid Tüzün