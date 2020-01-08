KEÇİBORLU BELEDİYESİ BÜLTENİ

"Isparta İl Genel Meclisi’nin Ocak ayı toplantısı ilçemizde gerçekleştirildi. Bugün saat 14.00’te Keçiborlu Sinema ve Kültür Merkezinde gerçekleşen toplantı öncesi, Belediyemizi ziyaret eden Isparta İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin, Isparta İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu ve İl Genel Meclisi üyelerinin ziyaretleri için teşekkürlerimi sunar, toplantı sırasında alınan kararların ilçemiz ve çevre ilçelerimiz adına hayırlı olmasını dilerim."-Keçiborlu Belediye Başkanı Yusuf Murat PARLAK-