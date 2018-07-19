"İşlevini bitirdi" algısı oluşan EXPO 2016 alanı yeniden canlandırılıyor

"İşlevini bitirdi" algısı oluşan EXPO 2016 alanı yeniden canlandırılıyor
TÜRKİYE
G.Tarihi: 19.07.2018 10:46
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Isparta Düğün Salonları
 
  - "İşlevini bitirdi" algısı oluşan EXPO 2016 alanı yeniden canlandırılıyor 
  - Antalya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mustafa Özen: 
  - "EXPO’nun açılışının ardından gelişen süreçte kamuoyunda kapanmış, işlevini bitirmiş bir algı oluştu" 
  - "Hedefimiz EXPO’nun Antalya ile özleşmesi ve bütün haline gelmesi" 
  - "2016 yılında buraya girişler bir ücrete tabiiydi. 15 Haziran’dan itibaren valimizin de görüşünü alarak, alana girişleri ücretsiz yaptık" 
  - “Yüzde 60'a yakın canlandırma olayı gerçekleştirdik. 15 gün içerisinde alanın bakımı tamamlanmış olacak" 
 
 23 Nisan 2016 tarihinde ’Çiçek ve Çocuk’ temasıyla kapılarını açan fakat ilerleyen süreçte ani ziyaretçi düşüşüyle bekleneni veremeyen EXPO 2016 için önemli bir karar alındı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğü yönetimine devredilen EXPO 2016'ya girişlerin ücretsiz olacağı açıklandı. Alandaki yeşillendirme çalışmalarının yüzde 60'a yakınının tamamlandığı bildirilirken, 15 gün sonra EXPO'nun hazır hale getirileceği kaydedildi.  
  1 milyar 720 milyon TL’ye mal olup 23 Nisan 2016 tarihinde kapılarını ziyaretçilere açan EXPO 2016, ilerleyen süreçte çeşitli sebeplerden ötürü faaliyetlerine son vermek durumunda kaldı. Kamuoyunda EXPO 2016'nın ne olarak kullanılacağı uzun süre tartışmalara konu olurken, son olarak 1 Haziran 2018 tarihinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Antalya İl Müdürlüğü yönetimine devredildi. İl müdürlüğü ise devir işlemlerinin arından toplamda bin 120 dönümlük alana sahip olan EXPO 2016’nın, 600 dönme yakın yeşil peyzaj aksamında bakım ve onarım çalışmalarına başladı. Botanik EXPO olma özelliği taşıyan ve içerisinde 54 ülke 19 ilçeden 9 belediyenin tanıtım bahçelerinin de yer aldığı alan içinse önemli bir karara imza atıldı. Daha önce girişleri ücretli olan EXPO 2016'nın bundan sonraki süreçte ücretsiz olacağı bildirildi. 
 
  "Bütün noktaları bilgi teknoloji ile kontrol ediliyor" 
  Gıda Tarım ve Hayvancılık Antalya İl Müdürü Mustafa Özen, EXPO 2016’nın devir işlemlerinin ardından hummalı bir çalışmaya girdiklerini kaydetti. EXPO’nun gerek Antalya gerekse Türkiye için büyük bir nimet olduğuna dikkat çeken Özen, "Hedefimiz EXPO’nun Antalya ile özleşmesi ve bütün haline gelmesi" dedi. EXPO’nun açılışının ardından gelişen süreçte kamuoyunda kapanmış, işlevini bitirmiş bir algı oluştuğuna değinen Özen, "Aslında hep açıktı. Maalesef bu algıdan dolayı ziyaretçi sayısında ciddi anlamda düşüş yaşandı. 1 Haziran’dan sonra burayı devraldık. 600 dönüme yakın yeşil peyzaj aksam var. Bu aksamı ayağa kaldırmak adına çalışma başlattık. Yaklaşık alanın dörtte üçlük kısmının alt yapısını tamamladık. Bin 120 dönümlük alanın genel olarak bütün noktaları bilgi teknoloji ile kontrol ediliyor. Yüzde 60 yakın canlandırma olayı gerçekleştirdik" diye konuştu. 
 
  "Girişleri ücretsiz yaptık" 
  Son olarak 15 Haziran’dan itibaren girişleri ücretsiz yaptıklarını aktaran Özen, "Neden buraya ziyaretçi gelmiyor?é diye düşündük ve kendimize sorular sorduk. Bunun 2 sebebi olduğunu gördük. EXPO ve Antalya arasında bir mesafe oluşmuş, maalesef 2016 yılında buraya girişler bir ücrete tabiiydi. 15 Haziran’dan itibaren valimizin de görüşünü alarak, alana girişleri ücretsiz yaptık. 54 tane ülke bahçesi var. İlimizde 19 ilçeden 9 tane belediyemiz kurmuş olduğu tanıtım bahçeleri vardı. Belediyelere yeniden yazdık. Bu sene beklentimiz büyük 14 milyona yakın turist bekliyoruz. Gerek yerli gerekse yabancı misafirlerimiz bahçeleri görsün. Dolayısıyla buradaki bahçeler ne kadar bakımlı olursa, ilimizin ilçemizin tanıtımını yapmış oluruz. 15 gün içerisinde alanın bakımı tamamlanmış olacak. Alanın kapalı olduğu zaman elbette çimlerin bazılarında kuruma var ama bunlar çok az sayıda. Alanın tamamını gözümüz gibi koruyoruz. Nihayetinde burada cumhurbaşkanımız ile özdeşmiş bir zeytinimiz var. Ben inanıyorum bir gün EXPO Antalya ile bir bütün haline gelecek ve Antalya buna sahip çıkacak" diye konuştu. 
 
  Cumhurbaşkanı Erdoğan 945 yaşındaki zeytin ağacını dikmişti 
  Görkemli bir açılışa sahne olan EXPO 2016’ya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’da 945 yaşında 2 metre 55 santim çapındaki İzmir’in Ödemiş ilçesinden sökülerek özel bir yöntemle Antalya’ya getirilen zeytin ağacının dikim törenine katılmıştı. Ağaca toprak atıp can suyu veren Erdoğan, "İnşallah burada da tutacağına inanıyoruz ve botanik bahçesinin en önemli zenginliklerinden birisi olacak. Tarihi bugüne, bugünleri de yarına taşıyacak. Emeği geçen arkadaşlarıma, hükümeti, bakanları kutluyorum. Ya Allah Bismillah diyorum ve toprak atıyoruz. Arkasından can suyu veriyoruz" demişti. 
 
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İHA
                                         
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