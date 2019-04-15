Mersin'de işçi servisi devrildi: 11 yaralıMersin'in Silifke ilçesinde, bir çimento fabrikasında çalışan işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Sedat Y. yönetimindeki 33 S 8250 plakalı midibüs, ilçeye bağlı Akdere mevkisinde devrildi.Bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan 11 işçiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.Ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.MERSİN (AA) -