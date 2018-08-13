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Güvenlik görevlilerinden Milli Savunma Sanayi’ne destek bağışı

Güvenlik görevlilerinden Milli Savunma Sanayi’ne destek bağışı
TÜRKİYE
G.Tarihi: 13.08.2018 16:07
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Isparta Düğün Salonları

  - Güvenlik görevlilerinden Milli Savunma Sanayi’ne destek bağışı   
  - Asgari ücretle çalışan güvenlikçilerden ülke ekonomisine örnek destek   
 
 - Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde çoğu asgari ücretle çalışan güvenlik personeli, Türkiye'nin dünya çapında ekonomik savaş verdiği zorlu günlerde, aralarında topladıkları parayı Türk Milli Savunma Sanayi'ne bağışladı.   
  Türkiye, ekonomisinin döviz kuru artışına bağımlı hale getirilmek ve farklı ekonomik oyunlarla çökertilmek istendiği süreçte, ülkenin verdiği terörle mücadele ve gelişmeye katkı sunmak isteyen SDÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde görev yapan 32 güvenlik personeli, örnek bir kampanyaya imza attı. 
  Dolar ve altın gibi unsurları bozdurarak destek vermenin yanında, aralarında topladıkları Türk liralarıyla çoğu asgari ücretle geçinen güvenlik görevlileri tarafından Türkiye ekonomisine destek olmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla bağış toplandı 
  SDÜ Rektörü Prof Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı’nın da maddi ve manevi olarak desteklediği kampanyaya öncülük eden Hastanenin Koruma ve Güvenlik Birimi Amiri Çetin Toros, toplanan paralı üniversite içerisindeki Halk Bankası’ndaki hesap üzerinden gönderdi. 
 
  Toplanan para Milli Savunma Sanayii'ne 
  Hastanenin Koruma ve Güvenlik Birim Amiri Çetin Toros, gazetecilere yaptığı açıklamada Türk ekonomisine yönelik iç ve dış tehditlerin arttığı şu günlerde devletin yanında olduklarını göstermek amacıyla böyle bir kampanya düzenlediklerini iletti. Hastanede görev yapan 32 güvenlik personelinin bu uygulamaya katıldığını kaydeden Toros, "Bu ülke için şehit düşen güvenlik personelimiz, canı pahasına çarpışan gazilerimiz var. Bu duygu yoğunluğundan hareketle böyle bir kampanya karar verdik. Şu anda görevini yapmakta olan askerimize polisimize başarılar diliyoruz. Bu görev esnasında yaralanmış gazilerimize Allah'tan şifa diliyor, vatan uğrunda şehit olan güvenlik güçlerimizi rahmetle anıyoruz. Bu topladığımız parayı Türk Savunma Sanayi'ne  bağışlayacağız" dedi. 
 
  “Farkındalık oluşturmak istedik” 
  Farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir kampanya düzenlediklerini belirten Toros, "Dolar bozdurma altın bozdurma anlamında değil de ülke ekonomisine katkı sağlamak anlamında farkındalık oluşturmak istedik.  Bu destek inşallah örnek olur. Biz bu yardımı SDÜ Hastanesi Koruma ve Güvenlik birimi adına yapmaktayız. Rektörümüz Prof.Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı Beye verdiği maddi ve manevi destekten ötürü teşekkür ediyorum. Allah, Türkiye Cumhuriyeti devletini korusun" diye konuştu. 
 
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İHA
                                         
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