- Köyden mahalleye dönüşen ve modern şehirleşmeye örnek teşkil eden Gaziler Mahallesi’nde temeli atılan Sosyal Yaşam Merkezi’nin yapımı hızla ilerliyor.Kepez Belediyesi’nin sosyal hayatı canlandırma ve modern şehirleşme alanında önemli bir hizmeti olan Gaziler Sosyal Yaşam Merkezi’nin yapımında sona gelindi. 2017’de temelleri atılan ve modern şehirleşmeye örnek teşkil eden Gaziler Sosyal Yaşam Merkezi, hızla ilerliyor. Sosyal Yaşam Merkezi, Kepezlilere, eğitim, sağlık, spor, kültür, sanat ve sosyal etkinlik gibi farklı alanlarda birçok ihtiyaca cevap verecek.Gaziler Mahallesine kazandırılacak olan tesisin bahçesinde futbol, basketbol ve voleybol sahaları, yaşlıların gün içerisinde vakitlerini geçireceği kıraathane ile kır düğünü alanı, kadınlara yönelik meslek edindirme ve hobi kursları, çocuklara etüt merkezleri, kütüphane, çok amaçlı salon ve belediye tahsilat veznesi bulunacak. Mimari yapısı oldukça şık olan yeni merkez, sosyal, kültür, sanat ve eğitimde yapılan hizmetlerin tek noktada toplandığı bir yer olarak hizmet verecek. Merkezin bünyesinde aile hekimliği de bulunacak.İHA