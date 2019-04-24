"Garanti ile Geleceği Kodla" Amasyalı öğrencilerle buluştu

- Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Didem Dinçer Başer:

- "Garanti ile Geleceği Kodla projemizin 4. yılında da Türkiye’nin farklı coğrafyalarından birçok çocuk ve ailelerine ulaşacak olmaktan ve öğretmenlerimizin katılımıyla projenin sosyal faydasını arttıracak olmaktan son derece mutluluk duyuyoruz"



Garanti Bankası'nın çocukları dijital çağın gereksinimlerine daha donanımlı hazırlamaya destek olmak amacıyla 2016 yılında Bahçeşehir Üniversitesi iş birliği ile hayata geçirdiği "Garanti ile Geleceği Kodla"nın 2019 yılındaki dördüncü durağı Amasya oldu.

Garanti Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, çocukların dünyasını teknoloji ile zenginleştiren atölyelerde uygulanan kodlama ve robotik gibi eğlenceli eğitim içerikleri aracılığıyla 21. yüzyıl yetkinliklerini kazandırmak için yola çıkan "Garanti ileGeleceği Kodla" projesi, yeni dönem eğitimlerine devam ediyor.

Projenin bu yılki dördüncü durağı olan Amasya’da öğretmen eğitimlerinin ardından öğrenci eğitimleri, 20-21 Nisan'da yapıldı.

Garanti Bankası’nın dijital dönüşüm odaklı stratejisine paralel olarak Bahçeşehir Üniversitesi iş birliği ile hayata geçirdiği "Garanti İle Geleceği Kodla"nın Amasya'daki eğitimlerine ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencileri katıldı. Çocuklar, zengin eğitim materyalleri ve birebir mentorluk alabildikleri eğitmenler eşliğinde bir probleme farklı çözüm yolları geliştirmeyi deneyimlediler.

Aynı zamanda algoritmik düşünce yapısını kullanarak hayal ettiklerini somutlaştırmanın yolları olduğunu keşfettiler.

Diğer yandan, eğitim alan çocukların velileri ise "Aile İçi Etkili İletişim" temalı seminere katılarak fayda sağladılar.

2018 yılında kapsamı genişletilerek öğretmen eğitimlerinin de dahil edildiği projede, Amasyalı öğretmenler de sınıflarında proje kapsamındakine benzer uygulamaları hayata geçirebilecek bilgi birikimine sahip oldular.

- "Genç nesillerin dijital okuryazarlık oranını artıracak çalışmaları önemsiyoruz"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Didem Dinçer Başer, dijital okuryazarlığın artık temel bir beceri olarak kabul edildiği günümüzde, genç nesillere bu alanda katkı sağlamayı hedefleyen faaliyetlere büyük önem verdiklerini bildirdi.

Başer, nitelikli eğitimin, Garanti Bankası’nın toplumsal değer yaratma anlayışı çerçevesinde uzun yıllardır önceliklendirdiği ve büyük bir motivasyonla çalıştığı alanların başında geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Dijital dönüşümü temel stratejisi kabul eden bir kurum olarak, genç nesillerin de dijital okuryazarlık oranını artıracak öncü ve yenilikçi çalışmalara imza atmayı önemsiyoruz. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz Garanti ile Geleceği Kodla projemizin 4. yılında da Türkiye’nin farklı coğrafyalarından birçok çocuk ve ailelerine ulaşacak olmaktan ve öğretmenlerimizin katılımıyla projenin sosyal faydasını arttıracak olmaktan son derece mutluluk duyuyoruz. Hedefimiz, yeni neslin proje kapsamındaki kazanımlarını içselleştirmesi ve dolayısıyla teknolojiyi faydaya dönüştürerek geleceğe yaratıcı adımlar atmasını sağlamak."



İSTANBUL (AA) -

