Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek oyuncu kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Martin Linnes, Jimmy Durmaz, Taylan Antalyalı, Emre Taşdemir, Emre Akbaba ve Ahmet Çalık listede yer almadı.