Galatasaray'da görkemli imza töreni

Galatasaray Futbol Takımı'nda yeni transferler için Türk Telekom Stadı'nda imza töreni düzenlendi.

Galatasaray'da görkemli imza töreni
TÜRKİYE
G.Tarihi: 04.09.2019 22:26
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Galatasaray Futbol Takımı'nda yeni transferler için imza töreni düzenlendi.

Türk Telekom Stadı'nda taraftarların önünde düzenlenen törende, sarı-kırmızılı takımın kadrosuna dahil edilen Radamel Falcao, Mario Lemina, Emre Mor, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Okan Kocuk, Taylan Antalyalı, Şener Özbayraklı ve bonservisi alınan Christian Luyindama ile sözleşme imzalandı.

Sarı-kırmızılıların yeni transferlerinden Steven Nzonzi, Ryan Babel, Florin Andone ve Jimmy Durmaz ülkelerinin milli takımlarında bulundukları için imza törenine katılmadı.

Törende sahaya tek tek davet edilen futbolcular, taraftarlara "üçlü" çektirdikten sonra saha içinde kurulan platformda yerlerini aldı. Ardından Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay platforma çıktı. Daha sonra taraftarın önünde yeni transferlerle sözleşme imzalandı.

Nzonzi, Babel, Andone ve Jimmy Durmaz'ın mesajları skorbordlardan paylaşıldı.

Başkan Cengiz, törende taraftara hitaben yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Galatasaray'ımızın değerli mensupları, sevgili evlatları, fedakar taraftarımız, en büyük camia. Gergin bir transfer döneminin ardından sizlerin desteği ve istekleri doğrultusunda sahada mücadele edecek Galatasaraylı aslanları huzurunuza getirmekten çok büyük onur duyuyoruz. Bize verdiğiniz manevi destek için sizlere çok teşekkür ederiz. Taraftarımızın isteğini, TFF'nin yapılandırması çerçevesinde en ucuz transferlerle halletmeye çalıştık. Özellikle Falcao transferinde, maaşının belli bir kısmını yüklenen sponsorumuz Nef'e teşekkür ediyorum. Ne mutlu ki Galatasaraylıyız. Ne mutlu Galatasaraylılara. İyi ki varsınız."

Teknik direktör Fatih Terim'in doğum gününü kutlayan Cengiz, "Bu aslanlarla birlikte, aslanların başındaki sevgili hocamız Fatih Terim'in doğum gününü kutluyorum. Fatih hocamızın Galatasaray'la sürekli olarak şampiyonluklara yürümesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Falcao'ya yoğun ilgi

Galatasaraylı taraftarlar, törende Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao'ya yoğun ilgi gösterdi.

Taraftarlar, Falcao'nun ismi anons edildiğinde meşaleler yakıp, tezahüratlarda bulundu. Uzun süre sahada kalarak tribünleri dolaşan Kolombiyalı futbolcu, taraftarların sevgi gösterisine coşkulu bir şekilde karşılık verdi.

Terim'e sevgi gösterisi

Galatasaraylı taraftarlar, imza töreninde teknik direktör Fatih Terim'e sevgi gösterisinde bulundu.

Taraftarlar, bugün 66. yaşına giren tecrübeli teknik adam lehine uzun süre tezahürat yaptı. Skorbordlarda görüntülerine yer verilen Terim'in doğum günü yapılan anonsla kutlandı.

Bu arada imza törenini 25 bin taraftarın takip ettiği açıklandı.

Muhabir: Ercan Çakar

 

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