Galatasaray, Trabzon deplasmanında

Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, Trabzon deplasmanında
TÜRKİYE
G.Tarihi: 30.11.2019 11:52
0
Isparta Düğün Salonları

TRABZON/İSTANBUL - Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında yarın Galatasaray'ı ağırlayacak.

Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Ligde yaptığı 12 maçta 6 galibiyet ve 4 beraberlikle 22 puan elde eden ve ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, sahasında Galatasaray'ı yenerek zirve yarışında iddiasını sürdürmek istiyor.

Muhtemel 11

Trabzonspor'da hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde Getafe ile yapılan karşılaşmada teknik direktör Ünal Karaman tarafından dinlendirilen as kadrodaki oyuncuların, Galatasaray maçında görev alması bekleniyor.

Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Ogenyi Onazi, Filip Novak, Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz, kadroda yer alamayacak. Kas zarı yırtığı iyileşen ve takımla çalışmalara başlayan Daniel Sturridge ile Caleb Ekuban'ın ise 18 kişilik kadroda olabileceği kaydedildi.

Karadeniz ekibinin Galatasaray karşısında Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet Çörekçi, Hosseini, Sosa, Obi Mikel, Yusuf Sarı, Nwakaeme ve Sörloth 11'i ile sahaya çıkması bekleniyor.

Gol umudu Sörloth

Trabzonspor'un sezon başında Crystal Palace'tan kiralık olarak kadroya dahil ettiği Norveçli forvet Alexander Sörloth, Galatasaray karşısında bordo-mavili ekibin gol umudu olacak.

Ligde geride kalan 12 maçın tamamında forma giyen ve rakip fileleri 7 kez havalandıran Sörloth, Karadeniz ekibinin en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.

Taraftarlardan maça yoğun ilgi

Bordo-mavili taraftarlar, Galatasaray maçının biletlerine yoğun ilgi gösterdi. 90 ile 700 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan biletlerin büyük bölümünün tükendiği, maç saatine kadar biletlerin tamamının satılmasının beklendiği öğrenildi.

Trabzonspor'un, 40 bin 782 kişi kapasiteli Medical Park Stadı'nda Galatasaray ile yapacağı maçta, bordo-mavililer açısından sezonun en yüksek taraftar sayısına ulaşması bekleniyor.

Yeni stadında kazanıyor

Trabzonspor, 18 Aralık 2016'da açılışı gerçekleştirilen Medical Park Stadı'nda Galatasaray ile yaptığı 3 lig maçını da kayıpsız tamamladı.

Karadeniz ekibi, rakibini 2016-2017 sezonunda 2-0, 2017-2018'de 2-1, 2018-2019'da ise 4-0'lık sonuçlarla mağlup etmeyi başardı. Bordo-mavililer, yarın oynanacak maçı da kazanarak 4'te 4 yapmaya çalışacak.

Trabzonspor, yeni stadında Galatasaray ile yaptığı 3 maçta rakip fileleri 8 kez havalandırırken, kalesinde sadece 1 gol gördü.

Ünal Karaman'ın önemli maçlardaki başarısı

Bordo-mavililer, geçen sezon başında göreve gelen Ünal Karaman yönetiminde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile yaptığı toplam 8 lig maçında sadece 1 yenilgi yaşadı. Dört karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, rakipleriyle 3 maçta da berabere kaldı.

Trabzonspor, teknik direktör Karaman yönetiminde geçen sezon sahasında önce Galatasaray'ı 4-0, ardından Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti, Beşiktaş ile de deplasmanda 2-2 berabere kalarak ilk yarıyı kapadı.

Ligin ikinci yarısında İstanbul'da Galatasaray karşısında 3-1 mağlup olarak söz konusu dönemdeki tek yenilgisini yaşayan Trabzonspor, daha sonra deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı, sahasında Beşiktaş'ı da 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Bordo-mavililer, bu sezon ise ligin 3. haftasında Fenerbahçe deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönerken, 6. haftada konuk ettiği Beşiktaş'ı 4-1 yendi.

Galatasaray 12 maçta 19 puan topladı

Süper Lig'in geride kalan bölümünde istediği performansı sergileyemeyen Galatasaray, 12 karşılaşmada aldığı 5 galibiyet ve 4 beraberlikle 19 puan topladı.

Trabzonspor ise 6 galibiyet ve 4 beraberlik sonucunda 22 puan elde etti.

Dört sakat, bir cezalı

Galatasaray'da karşılaşma öncesinde dört futbolcunun sakatlığı, bir oyuncunun da cezası bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takımda tedavileri süren Radamel Falcao, Florin Andone ve Şener Özbayraklı ile sezonu kapatan Christian Luyindama, müsabakada forma giyemeyecek.

Sarı kart cezalısı olan ve sakatlığı bulunan Ryan Babel de Trabzonspor maçının kadrosunda yer alamayacak.

Adem ve Belhanda ceza sınırında

Galatasaray'da Adem Büyük ve Younes Belhanda, Trabzonspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu futbolcular, yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda ligin 14. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor müsabakasında görev alamayacak.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Kredi faizlerinde yeni indirim sinyali! İşte güncel kredi faiz oranları
TED Isparta Koleji'nde Felsefe Rüzgarı Esti...
​Iyaşpark AVM’de Çocuklar İbi ve Tosi ile Eğlendi
Dul eşlere ve emekliye birden fazla emeklilik maaşı
Isparta -Burdur Yolunda Trafik kazası: uçuruma devrildi
Isparta'da bir parti için gereken tüm malzemeler Asrın'da
Eğirdir Gölü’ndeki Su Seviyesindeki Azalma Tedirgin Edici Boyutta
Isparta'da yapılan tesis ihaleye çıkıyor...!
Isparta Sağlık Müdürlüğü'nden çok önemli bilgilendirme...
Isparta'da koordinasyon toplantısı
Son dakika haberi:17 bin 689 personel alınacak
Isparta'da bir çok hastalığa deva bitki için eğitim...
Isparta'da hayata geçirildi!
O tırlar Isparta'ya geliyor
Davraz Kayak Merkezi'nde ziyaretçi hedefi büyük
Emlak vergisi ikinci taksit son gün ne zaman?
Isparta'daki yarışma Sonuçlandı... ödül töreni yapılacak!
Isparta'da balıkçı ailelerine pinter donam eğitimi
Isparta Valiliği'nden kış uyarısı! ''Dikkat edelim...''
Bakanlığa bağlı birimler Isparta'yı gezdi
Isparta'da gerçeği aratmayan tatbikat...!
TÜRKER AVM'DE BU FIRSAT KAÇMAZ.....
Isparta Davraz Kayak Merkezi kış sezonuna hazır...
Isparta'da 53 araç sürücüsüne havadan ceza yağdı
Bubble Kids'den çocuklara büyük müjde!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yiyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Dünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
ısparta cocuk kulübüısparta yas pastaisparta pasta malzemeleriısparta eğlence merkezleriısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircileriISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandıIsparta'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı24 Kasım 2019
​Emekliye zamlı ikramiye müjdesi: işte o rakamlar...​Emekliye zamlı ikramiye müjdesi: işte o rakamlar...25 Kasım 2019
Üniversiteli Güleda'nın katilinin ifadesinin detayları ortaya çıktıÜniversiteli Güleda'nın katilinin ifadesinin detayları ortaya çıktı25 Kasım 2019
Kredi kartı kullananlar dikkat! Bakanlık'tan 'Efsane' uyarasıKredi kartı kullananlar dikkat! Bakanlık'tan 'Efsane' uyarası23 Kasım 2019
Çalışmaya devam ettikçe kimlerin emekli maaşı azalıyor?Çalışmaya devam ettikçe kimlerin emekli maaşı azalıyor?24 Kasım 2019
Dizel araç sahiplerine kötü haber! Süreç başladıDizel araç sahiplerine kötü haber! Süreç başladı26 Kasım 2019
Isparta'da Yapılan Aramada Tarihi Eserler Ele GeçirildiIsparta'da Yapılan Aramada Tarihi Eserler Ele Geçirildi27 Kasım 2019
Isparta'da anne Keziban Çaycı, kaybolan kızının bulunmasını istediIsparta'da anne Keziban Çaycı, kaybolan kızının bulunmasını istedi25 Kasım 2019
Öldürülen üniversiteli Güleda'nın arkadaşları lokma dağıttıÖldürülen üniversiteli Güleda'nın arkadaşları lokma dağıttı26 Kasım 2019
TED Isparta Koleji'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü KutlamasıTED Isparta Koleji'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlaması25 Kasım 2019
20 ülkeden 50 girişimci Isparta'ya geldi20 ülkeden 50 girişimci Isparta'ya geldi25 Kasım 2019
NASA'dan korkutan açıklama: Yapacak bir şey yok!NASA'dan korkutan açıklama: Yapacak bir şey yok!25 Kasım 2019
Burdur’da öğrenci servisi otomobil ile çarpıştı: 3 yaralıBurdur’da öğrenci servisi otomobil ile çarpıştı: 3 yaralı26 Kasım 2019
Isparta ve Muğla Güleda için yürüdü...ISPARTA / MUĞLA / BURDUR Isparta ve Muğla Güleda için yürüdü...ISPARTA / MUĞLA / BURDUR 25 Kasım 2019
SDÜ “Kadına Şiddete Hayır!” DediSDÜ “Kadına Şiddete Hayır!” Dedi26 Kasım 2019
Isparta'da otomobil dereye devrildi: 3 yaralıIsparta'da otomobil dereye devrildi: 3 yaralı27 Kasım 2019
Isparta İl Özel İdare 2020 Bütçesi AçıklandıIsparta İl Özel İdare 2020 Bütçesi Açıklandı26 Kasım 2019
Isparta'da Mobilya'da Yıl Sonu Fırsatları...Isparta'da Mobilya'da Yıl Sonu Fırsatları...25 Kasım 2019
Çocuk Kitapları Yazarı Bozdemir TED Isparta Koleji'nde...Çocuk Kitapları Yazarı Bozdemir TED Isparta Koleji'nde...27 Kasım 2019
GENÇ İŞ İNSANLARININ SESİ OLACAĞIZGENÇ İŞ İNSANLARININ SESİ OLACAĞIZ25 Kasım 2019